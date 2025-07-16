ФСБ задержала жителя ДНР за финансирование вооруженных сил Украины

16 июля 2025, 07:13

Фото: iStock/YakobchukOlena

Сотрудники Федеральной службы безопасности России (ФСБ) задержали гражданина Российской Федерации, подозреваемого в финансировании вооруженных сил Украины. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФСБ по Донецкой Народной Республике, пишет РИА Новости.





По информации ведомства, задержание произошло в результате оперативно-разыскных мероприятий. Мужчина, имя которого не раскрывается, неоднократно переводил денежные средства на электронные банковские счета, используемые для финансирования украинских вооруженных формирований.





«В результате оперативно-разыскных мероприятий Управления ФСБ России по Донецкой Народной Республике задержан гражданин Российской Федерации», — говорится в сообщении.