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ФСБ задержала жителя ДНР за финансирование вооруженных сил Украины

Фото: iStock/YakobchukOlena

Сотрудники Федеральной службы безопасности России (ФСБ) задержали гражданина Российской Федерации, подозреваемого в финансировании вооруженных сил Украины. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФСБ по Донецкой Народной Республике, пишет РИА Новости.



По информации ведомства, задержание произошло в результате оперативно-разыскных мероприятий. Мужчина, имя которого не раскрывается, неоднократно переводил денежные средства на электронные банковские счета, используемые для финансирования украинских вооруженных формирований.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий Управления ФСБ России по Донецкой Народной Республике задержан гражданин Российской Федерации», — говорится в сообщении.

В связи с данными действиями следственным подразделением УФСБ возбуждено уголовное дело по статье 275 Уголовного кодекса России, касающейся государственной измены. Ведется расследование. Подробности дела и дальнейшие шаги правоохранительных органов пока не раскрываются.
Дарья Осипова

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