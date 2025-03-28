ФСБ предотвратила теракт в одном из административных зданий в Москве

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ФСБ РФ предотвратила теракт в одном из административных зданий Москвы. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
Задержан ранее судимый мужчина. Он сообщил, что в феврале этого года был завербован украинскими спецслужбами.
По заданию куратора злоумышленник изъял из тайника самодельное взрывное устройство с часовым механизмом, которое необходимо было заложить в одном из административных зданий в столице. Фигурант признал свою вину. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
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По заданию куратора злоумышленник изъял из тайника самодельное взрывное устройство с часовым механизмом, которое необходимо было заложить в одном из административных зданий в столице. Фигурант признал свою вину. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
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Екатерина Коршунова