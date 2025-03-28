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ФСБ предотвратила теракт в одном из административных зданий в Москве

Фото: iStock/irene_rebrova

Фото: iStock/irene_rebrova

ФСБ РФ предотвратила теракт в одном из административных зданий Москвы. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
Задержан ранее судимый мужчина. Он сообщил, что в феврале этого года был завербован украинскими спецслужбами.

По заданию куратора злоумышленник изъял из тайника самодельное взрывное устройство с часовым механизмом, которое необходимо было заложить в одном из административных зданий в столице. Фигурант признал свою вину. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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#сотрудники
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В Абакане подожгли офис Народного фронта
28 марта 2025, 09:51

Фото: iStock/Nopphon Pattanasri

Уголовное дело по факту поджога офиса регионального отделения Народного фронта в Абакане возбуждено полицией Хакасии. Об этом сообщили в МВД республики.
Двое неизвестных подожгли офис регионального отделения движения. По данным ведомства, половина помещения выгорела практически полностью за 15 минут.

После тушения специалисты нашли остатки бутылок, в которых, вероятно, находилась зажигательная смесь. Личности преступников устанавливаются. На месте происшествия продолжает работу следственно-оперативная группа.

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Выяснились новые детали дела о поджоге 22 машин в Приморье: мотив и наказание поджигателей
Авто на парковке в Приморье подожгли для устрашения должника, трех виновных арестовали
28 марта 2025, 06:35

Фото: iStock/Nopphon Pattanasri

22 автомобиля сгорели на стоянке во Владивостоке в результате поджога, целью которого, как выяснилось, было запугивание должника. По данным прокуратуры Приморского края, все трое обвиняемых, включая «заказчика» пожара, заключены под стражу.
Мотив оказался следующим: преступник решил помочь знакомому вернуть долг, наняв двух исполнителей, которые подожгли машину должника.

«Я осознавал, что пламя может перекинуться на другие автомобили», — сказал исполнитель, признав вину в полном объеме.
Поджигателя заключили под стражу на 1 месяц 26 суток.

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Уточняется, что оба исполнителя (поджигатель и его подельник) согласились на преступление в обмен на наркотики, не получая денежного вознаграждения.

При задержании один из исполнителей передвигался с костылем и тростью из-за обострения неврологического заболевания. Однако, по информации источника в силовых структурах, во время поджога он не имел проблем с передвижением.

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#автомобили
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Спасатели прибыли на место схода лавины на Колыме эвакуировать пострадавших
28 марта 2025, 06:17

Фото: iStock/Chalabala

На месте схода лавины в Магаданской области спасатели МЧС начали эвакуацию пострадавших. По данным правительства региона, в результате ЧП погибли четыре участника туристического похода «Горного клуба МГУ», еще двое найдены живыми.
«Готовится эвакуация пострадавших. На место скоро прибудут два снегохода из п. Синегорье и один из п. Дебин», — уточняется в сообщении Telegram-канала «Правительство Магаданской области».
Из-за сложных погодных условий эвакуацию решили проводить без привлечения вертолета. Ранее уже сообщалось, что спасатели МЧС не смогли оперативно добраться к месту ЧП попавших под лавину туристов на Колыме на вертолете, поэтому выдвинулись на помощь попавшим в ЧП своим ходом.

Причина была та же: сложные погодные условия.

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Иностранец пытался тайком вывезти из Приморья лапы гималайского медведя
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#мчс
#чп
#эвакуация
#происшествия
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Иностранец пытался тайком вывезти из Приморья лапы гималайского медведя
Иностранец хотел незаконно вывезти из Приморья в КНР 5 лап гималайского медведя
28 марта 2025, 05:55

Фото: iStock/berkay

В пункте пропуска Пограничный (Приморский край) таможенники задержали иностранного туриста, пытавшегося вывезти в Китай пять лап гималайского медведя. Об этом сообщает пресс-служба Уссурийской таможни.
Служебная собака по кличке Зара обнаружила подозрительный рюкзак 44-летнего мужчины, который проявлял нервозность. При досмотре в вакуумных пакетах нашли части животного весом около 4 кг.

Экспертиза подтвердила, что это фрагменты лап с шерстью, шкурой и когтями.

«Разрешительные документы на вывоз дериватов гражданин не представил», — говорится в сообщении.
Возбуждены административные дела: нарушителю грозит штраф и конфискация контрабанды.

В Приморье регулярно фиксируют попытки незаконного вывоза медвежьих частей, используемых в восточной медицине для лечения заболеваний печени и кишечника. Лапы и желчь гималайских медведей особенно востребованы на черном рынке.

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#контрабанда
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Тренер по плаванию 34 раза изнасиловала ученика в школьном бассейне
CBS News: В США тренер по плаванию совратила ученика в бассейне 34 раза
28 марта 2025, 04:25

Фото: iStock/Ridofranz

В США начался судебный процесс над 30-летней учительницей физкультуры Алейной Маршал из Пенсильвании, которую обвиняют в совращении ученика. Женщина насиловала школьника на протяжении двух лет. Информацию об этом деле передает CBS News.
Преступление случилось в школе города Норт-Сеуикли, округ Бивер. Обвиняемая женщина работала тренером по плаванию. Следствие выяснило, что с января 2023 года Маршал вступала в интимные отношения с подростком прямо в школьном бассейне.

Маршал предъявлены обвинения в 34 четырех «успешных» домогательствах в воде, которые заканчивались сексом или иным сексуальным контактом.

Адвокат учительницы настаивает, что дело не такое простое, как кажется, и тренер не опасна для общества, детей в частности. Сейчас бывшая тренер внесла залог и ожидает решения суда на свободе.

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