Во Владивостоке задержали виновных в поджоге на стоянке, где сгорели 22 машины

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Во Владивостоке задержали мужчин, подозреваемых в поджоге 22 автомобилей на стоянке в Первомайском районе. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.
Ночью 24 марта сообщалось, что кто-то, пробравшись на территорию стоянки, облил один из транспортов горючей жидкостью. Момент преступления попал на видео.
Сильный огонь быстро охватил соседние автомобили, что привело к крупному возгоранию. Позже очевидцы снимали на камеру мощное пламя и ужасались происходящему.
По данным следствия, двое исполнителей (39 и 49 лет) по заказу 47-летнего мужчины облили одну машину бензином из 5-литровой канистры. Они подожгли перчатку и бросили её в транспортное средство, спровоцировав массовое возгорание.
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Сильный огонь быстро охватил соседние автомобили, что привело к крупному возгоранию. Позже очевидцы снимали на камеру мощное пламя и ужасались происходящему.
По данным следствия, двое исполнителей (39 и 49 лет) по заказу 47-летнего мужчины облили одну машину бензином из 5-литровой канистры. Они подожгли перчатку и бросили её в транспортное средство, спровоцировав массовое возгорание.
«Все граждане ранее судимые», — указали в Telegram-канале «Полиция Приморья».Все трое признались в совершении преступления. Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 167 УК РФ. Расследование ведётся при участии сотрудников ФСБ и Росгвардии.
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Мария Моисеева