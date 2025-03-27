ФСБ раскрыла схему спецслужб Украины по вербовке россиян

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Вербовкой россиян, а также добычей сведений о спецоперации занимаются украинские силовики под прикрытием американской RAND Corporation. Об этом сообщила ФСБ России.
«ФСБ РФ получены данные об использовании представителями украинских спецслужб прикрытия влиятельной американской корпорации RAND Corporation для вербовочной деятельности на территории РФ и добывания сведений ограниченного характера о проведении Российской Федерацией специальной военной операции на Украине», — сказано в релизе.По информации ФСБ, представители украинских спецслужб обращаются к гражданам РФ, которые предпочтительно связаны с воинской службой, предлагая им сотрудничать с RAND Corporation за достойную плату.
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