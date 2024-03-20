Никиту Кологривого отправили в спецприёмник после пьяного дебоша в баре - видео

Фото: РИА Новости / Владимир Федоренко
Актёра Никиту Кологривого вывели под конвоем из отделения полиции в Новосибирске и погрузили в машину. Кадры публикует Телеграм-канал КП-Новосибирск.
Звезда сериала «Слово пацана» отправится в спецприёмник, где будет ожидать суда, который состоится завтра, 21 марта.
По статье 20.1 КоАП РФ о мелком хулиганстве молодому человеку грозит штраф до 1000 рублей или административный арест до 15 суток.
19 марта Кологривый устроил дебош в баре Новосибирска. Актёр употреблял спиртное с товарищем, после чего начал приставать к официантке. Получил отказ, он укусил сотрудницу заведения за ногу. Агрессивного мужчину попытались успокоить, но все переросло в драку.
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По статье 20.1 КоАП РФ о мелком хулиганстве молодому человеку грозит штраф до 1000 рублей или административный арест до 15 суток.
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Алина Юрчак