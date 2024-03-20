В Подмосковье задержали мужчину, который находился в международном розыске

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Сотрудники УФСБ России задержали мужчину 1993 года рождения, который был причастен к деятельности международной террористической организации. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по городу Москве и Московской области.
Россиянин уехал в 2014 году из России на территорию Сирийской Арабской Республики. Там он прошел подготовку и стал бойцом одной из боевых групп, входящих в структуру МТО «ИГИЛ»*.
Стоит отметить, что на данный момент продолжается установление других случаев преступной деятельности обвиняемого.
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«В период с 2015 по 2019 год мужчина в составе различных вооруженных формирований террористической организации принимал участие в боевых действиях.<…> На основе представленных преступлений оперативно-розыскной деятельности ГСУ СК России по городу Москве в отношении россиянина возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 205.5 УК РФ», — объяснили в пресс-службе ведомства.
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*Запрещенная в России террористическая организация
Мира Полтева