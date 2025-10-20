Достижения.рф

ФСБ предотвратила теракт в здании администрации округа в Ставрополье

Фото: iStock/yanik88

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России предотвратила попытку теракта на территории Ставропольского края. По информации ведомства, злоумышленник планировал взорвать здание администрации Георгиевского муниципального округа.



Как сообщает Telegram-канал Baza, радикально настроенный гражданин действовал по указанию куратора. Он провёл предварительную разведку объекта, а также успел приобрести компоненты, необходимые для изготовления самодельного взрывного устройства. Однако завершить подготовку и реализовать преступный замысел ему не удалось – подозреваемого оперативно задержали.

В отношении него возбудили уголовное дело по статье о приготовлении к совершению террористического акта. Следственные действия продолжаются.

ФСБ отмечает, что благодаря оперативной работе силовиков удалось предотвратить возможные жертвы и разрушения.

Анастасия Чинкова

