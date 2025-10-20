ФСБ предотвратила теракт в здании администрации округа в Ставрополье

20 октября 2025, 10:10

Фото: iStock/yanik88

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России предотвратила попытку теракта на территории Ставропольского края. По информации ведомства, злоумышленник планировал взорвать здание администрации Георгиевского муниципального округа.