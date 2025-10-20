ФСБ предотвратила теракт в здании администрации округа в Ставрополье
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России предотвратила попытку теракта на территории Ставропольского края. По информации ведомства, злоумышленник планировал взорвать здание администрации Георгиевского муниципального округа.
Как сообщает Telegram-канал Baza, радикально настроенный гражданин действовал по указанию куратора. Он провёл предварительную разведку объекта, а также успел приобрести компоненты, необходимые для изготовления самодельного взрывного устройства. Однако завершить подготовку и реализовать преступный замысел ему не удалось – подозреваемого оперативно задержали.
В отношении него возбудили уголовное дело по статье о приготовлении к совершению террористического акта. Следственные действия продолжаются.
ФСБ отмечает, что благодаря оперативной работе силовиков удалось предотвратить возможные жертвы и разрушения.
