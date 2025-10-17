Житель Петергофа сообщил о «минировании» военного объекта и попал под следствие

17 октября 2025, 18:18

ФСБ задержала жителя Петербурга за ложное сообщение о минировании военного объекта

Фото: Istock / Anastasiia Kuznetcova

Сотрудники Управления ФСБ России по Балтийскому флоту и войскам в Калининградской области задержали жителя Петербурга, подозреваемого в ложном сообщении о минировании. Об этом сообщает Telegram-канал «Конкретно.ру».