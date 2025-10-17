Житель Петергофа сообщил о «минировании» военного объекта и попал под следствие
Сотрудники Управления ФСБ России по Балтийскому флоту и войскам в Калининградской области задержали жителя Петербурга, подозреваемого в ложном сообщении о минировании. Об этом сообщает Telegram-канал «Конкретно.ру».
Мужчина заявил о якобы заложенном взрывном устройстве на территории одного из военных научных учреждений Министерства обороны РФ, расположенного в Северной столице.
После поступления информации силовые структуры провели необходимые оперативные мероприятия, в ходе которых установили источник ложного сообщения. Подозреваемый был задержан по месту жительства в Петергофе.
Следственными органами полиции Петродворцового района возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 207 УК РФ — «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».
В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Сейчас устанавливаются мотивы его действий.
