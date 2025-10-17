На Кубани задержали прихожанина, который «заказал» двух пасторов
На Кубани задержали мужчину по подозрению в организации убийства двух пасторов. Заказное преступление оценили в один миллион рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Сотрудники МВД и ФСБ задержали бывшего прихожанина. Выяснилось, что он разочаровался в деятельности общины и из-за религиозной ненависти начал планировать убийство пасторов. Правоохранители узнали о его замысле и взяли дальнейшие действия под свой контроль.
Мужчина перевёл предполагаемому исполнителю 30 тысяч рублей в качестве задатка. Затем оперативники инсценировали убийство одного из пасторов. Они сообщили нанимателю о выполнении заказа и показали ему фотографии в качестве доказательства.
Подозреваемого задержали. Суд арестовал его по делу о покушении на убийство. На допросе он признал вину и заявил о готовности понести наказание.
