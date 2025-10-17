На Кубани задержали прихожанина, который «заказал» двух пасторов

17 октября 2025, 14:10

Фото: Istock/Yurchello108

На Кубани задержали мужчину по подозрению в организации убийства двух пасторов. Заказное преступление оценили в один миллион рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.