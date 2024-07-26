Подозреваемый в убийстве Ирины Фарион показал в суде язык дочери убитой

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Подозреваемый в убийстве бывшего депутата Верховной рады Ирины Фарион Вячеслав Зинченко показал в суде язык дочери убитой. Об этом информирует «Страна.uа».
Инцидент произошел, когда она спросила, не проглотил ли обвиняемый язык. Ранее глава МВД Украины Игорь Клименко сообщил, что Зинченко готовился к преступлению минимум 2 месяца.
Задержанный Зинченко проживал вдвоём с матерью, отец воюет на фронте. Молодой человек профессионально занимался футболом.
Напомним, бывший депутат Верховной Рады Украины Ирина Фарион скончалась во львовской больнице после покушения в пятницу, 19 июля. Пуля после выстрела попала женщине в висок. Фарион умерла в больнице, не приходя в сознание. Ответственность за убийство политика взяли на себя участники одной из неонацистских организаций.
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Задержанный Зинченко проживал вдвоём с матерью, отец воюет на фронте. Молодой человек профессионально занимался футболом.
Напомним, бывший депутат Верховной Рады Украины Ирина Фарион скончалась во львовской больнице после покушения в пятницу, 19 июля. Пуля после выстрела попала женщине в висок. Фарион умерла в больнице, не приходя в сознание. Ответственность за убийство политика взяли на себя участники одной из неонацистских организаций.
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Екатерина Коршунова