«Ъ»: В деле о теракте против генерала Кириллова появились два новых фигуранта

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В уголовном деле о теракте, жертвой которого был начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил Российской Федерации генерал-лейтенант Игорь Кириллов, появились два новых фигуранта, сообщила газета «КоммерсантЪ» («Ъ»).
Издание подчеркнуло, что подельниками уроженца Узбекистана, взорвавшего военачальника и его помощника по заданию украинских спецслужб, могут быть участники запрещенной организации с Северного Кавказа. Они помогли исполнителю теракта с местом проживания в Подмосковье — они арендовали его на свои документы. Узнав об убийстве Кириллова, вероятные сообщники предприняли попытку бегства, но их в скором времени вычислили силовики.
Два уроженца Ингушетии, которые занимались мелким бизнесом в Москве, были задержаны в Сибири. Пока что сообщников гражданина Узбекистана арестовали на пятнадцать суток за неповиновение сотрудникам правоохранительных органов и мелкое хулиганство. В скором времени их отправят в столицу, где дело рассмотрят следователи главного следственного управления Следственного комитета и сотрудники ФСБ. К настоящему моменту мужчинам не стали инкриминировать терроризм.
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Ольга Енгалычева