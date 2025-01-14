Незаконная майнинг-ферма в РФ причинила ​региону ущерб в сотни миллионов рублей

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В Махачкале обнаружили незаконную майнинг-ферму, ущерб от которой превысил 180 миллионов рублей. Об этом сообщил в Telegram-канале исполняющий обязанности директора «Дагэнерго» Арсен Гаджиев.
В ходе проверки на месте были обнаружены 408 аппаратов для добычи криптовалюты. Владелец фермы незаконно подключился к электросетям и воровал электроэнергию, предназначенную для добросовестных потребителей.
Материальный ущерб от таких действий оценивается в 180 миллионов рублей. Все собранные материалы о незаконной деятельности переданы в правоохранительные органы для дальнейшего разбирательства.
С начала 2025 года в Дагестане полностью запрещен майнинг криптовалют. Этот запрет действует еще в девяти регионах России, включая республики Северного Кавказа — Ингушетию, Кабардино-Балкарию, Карачаево-Черкесию, Северную Осетию и Чечню, а также Донецкую и Луганскую народные республики, Херсонскую и Запорожскую области.
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«Объем украденного энергоресурса составил более 27 миллионов киловатт-часов! Это не просто нарушение правил, а преступление против каждого жителя Дагестана. При каждом таком случае страдает весь регион. Наши жители остаются без света», — написал Гаджиев.
Материальный ущерб от таких действий оценивается в 180 миллионов рублей. Все собранные материалы о незаконной деятельности переданы в правоохранительные органы для дальнейшего разбирательства.
С начала 2025 года в Дагестане полностью запрещен майнинг криптовалют. Этот запрет действует еще в девяти регионах России, включая республики Северного Кавказа — Ингушетию, Кабардино-Балкарию, Карачаево-Черкесию, Северную Осетию и Чечню, а также Донецкую и Луганскую народные республики, Херсонскую и Запорожскую области.
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Мария Моисеева