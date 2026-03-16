В Москве после сбора денег закрылась престижная частная школа
Частная школа Brookes в Москве объявила о закрытии посреди учебного года. Перед этим руководство собрало с родителей оплату за будущие триместры и даже за следующий учебный год.
Как сообщает Telegram-канал, близкий к силовым структурам, обучение в престижном учебном заведении стоило от 2,5 миллиона рублей в год. После решения о закрытии около 300 учеников остались без школы и вынуждены срочно искать новые образовательные учреждения.
Среди учащихся Brookes были и дети известной певицы Дианы Арбениной. Теперь родителям приходится решать вопрос с переводом детей в другие школы в середине учебного года.
Руководство учебного заведения в основном состоит из иностранных граждан. Директором школы является британец Чарли Кинг. Родители опасаются, что администрация может покинуть Россию с полученными средствами и избежать ответственности.
Семьи учащихся также переживают, что вернуть деньги за оплаченные триместры будет сложно. При этом многим из них необходимо в срочном порядке искать школы, готовые принять детей без ожидания нового учебного года.
