Мужчина две недели жил с трупом убитой женщины в Подмосковье
В подмосковном Павловском Посаде мужчина две недели жил в квартире с телом убитой женщины. Об этом пишет телеграм-канал «МК: срочные новости».
Сам хозяин, по предварительным данным, в убийстве не участвовал. 25 февраля он приютил у себя двух знакомых женщин — 53 и 65 лет. Во время застолья между ними вспыхнул конфликт, и младшая, как считают следователи, ударила старшую ножом. После этого она оттащила тело за занавеску и ушла.
Мужчина продолжил пить. Лишь 14 марта он рассказал другой знакомой об очень тихой соседке, от которой уже шёл сильный запах. Женщина сразу вызвала полицию. Подозреваемую задержали на следующий день.
На опубликованных фото она, по словам правоохранителей, показывает ход событий той ночи, используя манекен.
Читайте также: