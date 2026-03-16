Дворник нашел две гранаты в московской мусорокамере

16 марта 2026, 12:23

Дворник нашел две гранаты в мусорокамере в ЖК «Мосфильмовский» в Москве

В московском жилом комплексе «Мосфильмовский» дворник обнаружил в мусорном ящике две гранаты. Как сообщает «Лента.ру», боеприпасы лежали в пакете, на место выехали экстренные службы.