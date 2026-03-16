Дворник нашел две гранаты в московской мусорокамере
В московском жилом комплексе «Мосфильмовский» дворник обнаружил в мусорном ящике две гранаты. Как сообщает «Лента.ру», боеприпасы лежали в пакете, на место выехали экстренные службы.
Ранее сообщалось о другом случае. Дворнику Хайрулло Ибадуллаеву из Санкт‑Петербурга соседи вручили конверт с деньгами в благодарность за спасение ребёнка. 22 февраля семилетний мальчик выпал из окна квартиры, пока мать ненадолго вышла на кухню, утверждает источник журналистов.
Ибадуллаев заметил, что ребёнок плачет и держится за окно, и успел подхватить его, смягчив падение. Пострадавшего госпитализировали.
Врачи диагностировали переломы голеней и грудной клетки, а также закрытую черепно‑мозговую травму.
