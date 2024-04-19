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ФСБ пресекла деятельность ячейки организации «Свидетели Иеговы»* в ЛНР

19 апреля 2024, 10:46
Фото: ЦОС ФСБ РФ

Фото: ЦОС ФСБ РФ

Сотрудники ФСБ пресекли деятельность религиозной ячейки «Свидетели Иеговы»* в ЛНР, сообщили ТАСС в ведомстве.
Против участников организации возбуждено уголовное дело за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности.

Сотрудники ФСБ установили, что управленческий центр организации был расположен во Львовской области. Его деятельность координировалась из США. Члены организации собирали денежные средства в фонд секты и распространяли материалы экстремистского содержания.



Участники ячейки задержаны и дают показания.

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* экстремистская организация, запрещена в РФ
#дело
#фсб
#лнр
Украинец зарезал женщину с двумя детьми и сбежал на родину
19 апреля 2024, 10:41

Фото: istockphoto/tiero

Правоохранители завершили расследование жестокой расправы над семьёй с детьми в городе Алексин Тульской области. Мужчина зарезал свою знакомую и двоих её детей шести и полутора лет.
Как и убитые, 28-летний преступник был беженцем с Украины. Он пришёл в гости к своей 30-летней знакомой, с целью завладения имуществом зарезал её, после чего хладнокровно расправился с её малолетними детьми, нанеся им множественные колото-резаные ранения. После совершённого тройного убийства мужчина забрал из квартиры жертвы 300 тысяч рублей, ювелирные украшения, после чего покинул дом.

Позже он встретился с главой семейства, который ещё не знал об убийстве жены и детей. Понимая, что тот обратится к правоохранителям, украинец зарезал также и его. После совершения преступлений обвиняемый скрылся на территории Украины. В настоящее время он объявлен в международный розыск.

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Третий член экипажа самолета Ту-22М3, потерпевшего крушение в Ставрополье, погиб
19 апреля 2024, 10:33

Фото: istockphoto/jorgeantonio

Третий член экипажа самолета, который потерпел аварию в Ставропольском крае, погиб. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Владимир Владимиров.
«Четвертого еще ищут», — говорится в сообщении.
Напомним, что в Ставропольском крае потерпел крушение самолет Ту-22М3 ВКС России. Он упал, возвращаясь на аэродром базирования после боевой задачи. На борту были четыре человека. По предварительным данным, причиной крушения стала техническая неисправность.

В конце марта в Севастополе в море упал военный самолет. Глава города Михаил Развожаев сообщал, что гражданские объекты не пострадали. Пилот успел катапультироваться, его подобрали сотрудники Спасательной службы Севастополя.

Ранее самолёт со 188 пассажирами экстренно приземлился в «Пулково». Никто из них не пострадал. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#самолет
#пилот
#крушение
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В Саратовской области четыре человека погибли в ДТП
В Саратовской области четыре человека погибли при столкновении фуры и легковушки
19 апреля 2024, 10:19

Фото: УИГБДД по Саратовской области

На трассе в Саратовской области столкнулись фура и легковой автомобиль. В результате погибли четыре человека, сообщил начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона Юрий Юрин в своем Telegram-канале.
По его словам, в 9:16 (8:16 по московскому времени) в службу «112» поступило сообщение о столкновении «Камаза» и легкового Ford недалеко от поселка Славянка в Воскресенском районе. В результате ДТП погибли две женщины и двое мужчин, на месте работали спасатели, медики и сотрудники ДПС.

Пресс-служба областного управления ГИБДД уточнила, что столкновение произошло на 265-м километре автодороги Сызрань — Саратов — Волгоград между внедорожником Ford EcoSport и «Камазом».

Прокуратура области сообщила в своем Telegram-канале, что в результате аварии погибли водитель автомобиля Ford и его пассажиры, и что проводится процессуальная проверка.

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#служба
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В квартире азербайджанца, зарезавшего москвича, нашли более 44 млн рублей
В квартире подозреваемого в убийстве байкера на парковке нашли 44 млн рублей
19 апреля 2024, 09:56

Фото: iStock/Oksana Starostina

Во время обысков в квартире подозреваемого в убийстве 25-летнего москвича, правоохранители нашли более 44 миллионов рублей. Об этом сообщили в столичном управлении СК России.
Кроме того, в квартире уроженца Азербайджана обнаружено около 300 тысяч долларов США.

В настоящее время денежные средства изъяты правоохранителями, устанавливается законность происхождения купюр.

Напомним, резонансное убийство в Москве произошло 18 апреля. 25-летний парень сделал замечание водителю иномарки, которые припарковал машину на тротуаре. В ответ Шахин Аббасов ударил мужчину ножом. Ранение оказалось несовместимо с жизнью.

Злоумышленник объявлен в розыск.

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#убийство
#розыск
#парковки
#ранение
#москва
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Найдены двое летчиков упавшего в Ставрополье военного самолета
19 апреля 2024, 09:23

Фото: iStock/porpeller

Двое летчиков разбившегося в Ставропольском крае самолета Ту-22 направлены в больницу.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Владимир Владимиров. Пострадавшим оказывают всю необходимую помощь. По его словам, еще один летчик эвакуирован, поиски четвертого продолжаются.

В пятницу в Ставропольском крае потерпел крушение самолет Ту-22М3 ВКС России. Он упал, возвращаясь на аэродром базирования после боевой задачи. На борту были четыре человека, все успели катапультироваться.

Ранее кадры крушения военного самолета ВКС России в Ставропольском крае появились в сети. Видео публикует Telegram-канал RT. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Названа причина крушения российского Ту-22М3 на Ставрополье

МО: ПВО сбила над Россией три ракеты ATACMS и 25 снарядов Vampire

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#россия
#минобороны рф
#самолет
#крушение
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У жителя Серпухова нашли около 100 свёртков с наркотиками
19 апреля 2024, 09:22

Фото: iStock/porpeller

В Серпухове задержали 48-летнего ранее судимого местного жителя по подозрению в нелегальном обороте наркотиков, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Инспекторы ДПС остановили на Фестивальной улице иномарку для проверки документов. Водитель сильно нервничал и имел признаки наркотического опьянения, от освидетельствования он отказался. Инспекторы произвели личный досмотр и во внутреннем кармане его куртки нашли пакет с 32 свёртками с порошком. В машине были обнаружены 22 пустых спичечных коробка, а в телефоне — координаты места закладки. На этом месте полицейские обнаружили один коробок с порошком», — говорится в сообщении.
В квартире водителя полиция нашла ещё 64 свёртка с порошкообразным веществом, а также электронные весы. Экспертиза содержимого 13 свёртков показала, что это наркотик метадон. Остальной изъятый порошок исследуют в ходе следствия.

Против мужчины завели уголовное дело по статьям «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» и «Приготовление к преступлению».

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#серпухов
#наркокурьер
#наркотики
#криминал
#полиция
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МО: ПВО сбила над Россией три ракеты ATACMS и 25 снарядов Vampire
19 апреля 2024, 09:05

Фото: istock / EvgeniyShkolenko

Российская ПВО минувшей ночью перехватила и уничтожила три ракеты ракеты ATACMS, а также 25 снарядов РСЗО Vampire и 3 украинских дрона, об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
В ведомстве уточнили, что 25 снарядов и три беспилотника были сбиты над территорией Белгородской области. Ракеты ATACMS система ПВО уничтожила над акваторией Черного моря.


В результате происшествия жертв и разрушений нет.


Прежде сообщалось, что российская армия нанесла удар по заводу военной техники ВСУ в Днепропетровске. На предприятии украинские военные производят и ремонтируют технику. Подробности читайте в материале «Радио 1».

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#военные
#дрон
#происшествия
#всу
#минобороны
#ракеты
#удар
#пво
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Reuters: Иран приостановил полеты над некоторыми городами
19 апреля 2024, 05:32

Фото: istock / Dushlik

Иран приостановил полеты над рядом городов. Об этом информирует Reuters, ссылаясь на иранское государственное СМИ.
«Полеты над городами Исфахан, Шираз и Тегеран приостановлены», — сообщает госагентство.
До этого сообщалось, что Израиль нанес ракетный удар по объекту на территории Ирана.

Вечером 13 апреля Иран запустил БПЛА и ракеты в сторону Израиля, назвав это ответом на «многочисленные преступления», в том числе приписываемую Израилю атаку на консульский отдел посольства Ирана в Дамаске. В Тегеране отметили, что атаковали только военные объекты, откуда был совершен удар по консульству.

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#иран
#ракеты
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ABC: Израиль нанес ракетный удар по объекту в Иране
19 апреля 2024, 05:05

Фото: istock / bpawesome

Израиль нанес ракетный удар по объекту на территории Ирана. Об этом информирует телеканал ABC, ссылаясь на американского чиновника.
Отмечается, что источник не подтвердил, были ли объекты в Сирии и Ираке также целями ударов.

Вечером 13 апреля Иран запустил БПЛА и ракеты в сторону Израиля, назвав это ответом на «многочисленные преступления», в том числе приписываемую Израилю атаку на консульский отдел посольства Ирана в Дамаске. В Тегеране отметили, что атаковали только военные объекты, откуда был совершен удар по консульству.

Ранее сообщалось, что арабские делегации вышли из зала Совета Безопасности ООН после начала выступления постоянного представителя Израиля Гилад Эрдан. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#израиль
#военные
#бпла
#иран
#ракеты
#удар
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