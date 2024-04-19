ФСБ пресекла деятельность ячейки организации «Свидетели Иеговы»* в ЛНР

Фото: ЦОС ФСБ РФ
Сотрудники ФСБ пресекли деятельность религиозной ячейки «Свидетели Иеговы»* в ЛНР, сообщили ТАСС в ведомстве.
Против участников организации возбуждено уголовное дело за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности.
Сотрудники ФСБ установили, что управленческий центр организации был расположен во Львовской области. Его деятельность координировалась из США. Члены организации собирали денежные средства в фонд секты и распространяли материалы экстремистского содержания.
Участники ячейки задержаны и дают показания.
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* экстремистская организация, запрещена в РФ
Сотрудники ФСБ установили, что управленческий центр организации был расположен во Львовской области. Его деятельность координировалась из США. Члены организации собирали денежные средства в фонд секты и распространяли материалы экстремистского содержания.
Участники ячейки задержаны и дают показания.
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* экстремистская организация, запрещена в РФ
Анастасия Хохлова