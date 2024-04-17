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ФСБ показало фото девушки, причастной к подрыву авто экс-сотрудника СБУ

ФСБ показала фото жительницы Варшавы, причастной к подрыву авто Прозорова
17 апреля 2024, 16:28
Фото: iStock/irene_rebrova

Фото: iStock/irene_rebrova

ФСБ задержала курьера, доставившего в Москву компоненты бомбы, которой подорвали машину экс-сотрудника СБУ Василия Прозорова, и проследила путь посылки из Варшавы. Об этом сообщает ФСБ.
«Задержан гражданин России и Молдовы, 1994 года рождения, осуществивший в качестве курьера доставку в Россию из-за рубежа компонентов радиоуправляемого взрывного устройства», — сообщили в ФСБ.

Уточняется, что взрыв готовился по распоряжению главы СБУ Василия Малюка.



На видео, которое опубликовала ФСБ, показан бумажный пакет. В него вложены косметические товары и пустой контейнер. За кадром девушка говорит, что будет туда «рыбку засаливать». Помимо этого, опубликованы фотографии этой девушки. По данным силовиков, компоненты бомбы замаскировали под инструменты для маникюра и средства по уходу за волосами. Их отправила из Варшавы в Литву жительница польской столицы через частную транспортную компанию.

«По указанию отправительницы посылки он передал ее агенту СБУ, гражданину России, 1983 года рождения, который под контролем куратора осуществил сборку взрывного устройства и его установку под автомобиль потерпевшего», — добавили в ФСБ.
Задержанный мужчина признался, что получил груз из Польши 6 апреля. Отправительница связалась с ним на следующий день и поинтересовалась, когда ее представитель может забрать посылку. Встреча произошла с ним вечером этого же дня.

Напомним, что взрывное устройство сработало под автомобилем, когда Прозоров включил зажигание. Инцидент произошёл 12 апреля на автомобильной парковке на западе Москвы.

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Германия призвала НАТО немедленно укрепить украинскую ПВО
Tagesspiegel: ФРГ призвала к немедленным действиям по укреплению ПВО Украины
17 апреля 2024, 17:32

Фото: iStock/Michele Ursi

Глава МИД Германии Анналена Бербок и глава Минобороны страны Борис Писториус написали открытое письмо странам НАТО с призывом немедленно начать укрепление противовоздушной обороны (ПВО) Украины. Об этом написала газета Der Tagesspiegel.
В письме сказано, что страны-члены альянса совместными усилиями всё ещё могут внести какой-то вклад в развитие событий. Предполагается, что он может быть большим, чем они себе представляли.

Бербок и Писториус в своём письме предложили создать коалицию по отправке на Украину систем ПВО Patriot, Iris-T и Skynex, а также зенитных самоходных установок Gepard.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что союзники имеют возможность поставить Киеву дополнительные системы ПВО. При этом он не уточнил, в каком количестве.

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Военкор Коц назвал удар ВС РФ по расположению ВСУ в Чернигове «ювелирным»
17 апреля 2024, 17:23

Фото: iStock/PavelRodimov

Российские войска нанесли «ювелирный» удар по гостинице в Чернигове, где находились украинские военные. Об этом в своём Telegram-канале написал военкор Александр Коц.
По его словам, эта гостиница была официально закрыта в феврале 2022 года, после начала конфликта. Рядом с ней располагается воинская часть. Российские военные регулярно наблюдали в этом районе скопления украинских военных.

Военкор указал на то, что украинское МЧС в своём сообщении косвенно подтвердило российский удар по военным. На опубликованных ведомством кадрах видно, что за окнами разрушенного здания стоят двухъярусные кровати, а один из пострадавших, которого несут на носилках, одет в военную форму.

Ранее сообщалось, что российские войска с помощью ракет «Искандер» ударили по гостинице в Чернигове. В ней в этот момент проходило совещание высокопоставленных офицеров. По неподтверждённым данным, в результате удара погибли десять бойцов, ещё 20 пострадали.

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#спецоперация
#всу
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Будем шантажировать: в ВСУ нашли способ выпросить военную помощь у США
Генерал ВСУ Кривонос предложил способ получения военной помощи от США
17 апреля 2024, 16:56

Фото: iStock/Andrii Atanov

Отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос нашёл новый способ выпросить у США военную помощь для Украины.
Он предложил наращивать атаки по российским нефтеперерабатывающим заводам и военным объектам. Если власти США будут требовать прекращения обстрелов, то Украина в ответ попросит новое оружие. Другими словами, генерал предложил шантажировать Вашингтон.

Кривонос подчеркнул, что США опасаются возможного мирового топливного кризиса, а значит Украина может использовать это как средство давления.

Ранее украинским войскам не хватало только снарядов для крупной военной техники, но сейчас дефицит наблюдается и в личном вооружении. На это указывает тот факт, что на блокпостах в Авдеевке украинские военные стояли с пластмассовыми макетами автоматов. Их единственная функция — устрашение.

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Названо число мужчин призывного возраста, бежавших с Украины
Politico: свыше 650 тысяч призывников покинуло Украину за время конфликта
17 апреля 2024, 16:55

Фото: iStock/Victoria Kotlyarchuk

От украинской мобилизации сбежало свыше 650 тысяч призывников за всё время конфликта. Об этом сообщает издание Politico.
Теперь в призывных пунктах уже нет того количества добровольцев, которое наблюдалось в начале конфликта. По оценкам издания, от мобилизации бежали более 650 тысяч мужчин призывного возраста. Большая часть из них пересекла границу тайно.

Собеседник издания — корреспондент из США — поделился личным наблюдением. Он ехал на украинском поезде, следовавшем за границу, и порядка трети пассажиров были мужчинами призывного возраста. Все они стремились как можно быстрее покинуть страну, рассказал журналист.

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Полиция Украины опубликовала видео из Чернигова с раненым бойцом ВСУ
17 апреля 2024, 16:52

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Полиция Украины поделилась кадрами, сделанными сразу после атаки ВС РФ на гостиницу в Чернигове. Об этом сообщает «Страна.ua».
На опубликованных кадрах можно заметить человека в военной форме, который находится среди раненых. Сообщается, что вокруг него также находятся солдаты Вооруженных сил Украины.

Напомним, 17 апреля российские войска нанесли ракетный удар по объекту украинской армии в районе города Чернигов. Прилет пришелся по командному пункту националистов ВСУ. Точное количество потерь киевского режима на этом объекте остается неизвестным.

За последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

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На Украине заочно обвинили певца Герелло в «призывах к агрессивной войне»
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#спецоперация
#сво
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На Украине заочно обвинили певца Герелло в «призывах к агрессивной войне»
17 апреля 2024, 15:07

Фото: РИА Новости/Виктор Толочко

Офис генерального прокурора Украины написал в Telegram-канале, что заочно предъявил обвинения российскому оперному певцу Василию Герелло в «призывах к агрессивной войне» из-за его поддержки специальной военной операции.
В заявлении офиса не указывается имя Герелло, однако прикреплено его отретушированное фото. По данным прокуратуры, подозреваемый публично поддерживал спецоперацию на Украине, а также поучаствовал в концерте в честь возвращения Крыма в состав РФ.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины в Телеграм-канале заявила, что патриарху Кириллу предъявлено обвинение за поддержку СВО. По мнению украинского следствия, Московский патриархат входит в ближайшее окружение высшего военно-политического руководства РФ и оказывает публичную поддержку боевых действий в рамках спецоперации.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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ВСУ опасаются обвала фронта этим летом
Politico: офицеры ВСУ опасаются обвала фронта этим летом
17 апреля 2024, 15:07

Фото: iStock/JARAMA

Высокопоставленные офицеры ВСУ считают, что линия обороны может рухнуть уже этим летом. Об этом они на условиях анонимности сообщили изданию Politico.
Это ожидается, когда мощная российская армия, явно превосходящая противника по многим показателям, начнёт наступление.

Собеседники издания опасаются, что решимость украинских войск сопротивляться значительно ослабнет, а моральный дух солдат будет подорван из-за дефицита вооружения.

В статье указывается, что западные союзники Украины не смогли дать ей необходимого, поэтому теперь возможности Киева делать то, что от него требуется, подорваны.

Ранее, напомнил автор материала, президент Украины Владимир Зеленский признал положение страны и заявил, что Киев пытается найти способы не отступать.

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#украина
#всу
#сво
#лето
#владимир зеленский
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ВС РФ уничтожили склады боеприпасов украинских боевиков, включая РДК*
17 апреля 2024, 14:42

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Российские силы уничтожили склады боеприпасов ВСУ, в том числе оперативно-тактической группы «Донецк» и РДК*, об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Уничтожены склады боеприпасов оперативно-тактической группы «Донецк», 125-й бригады территориальной обороны ВСУ и террористических формирований РДК*, а также нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 132 районах», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Напомним, ранее глава ДНР Денис Пушили сообщил о развитии ситуации на Донецком направлении. По его словам, самые активные бои идут под ​Авдеевкой и Часов Яром. ​Пушилин подчеркнул, что назвать точный срок освобождения Часов Яра пока невозможно, однако, совершенно очевидно, что украинской армии рано или ​поздно придётся покинуть ​город.

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#сво
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Пушилин рассказал, где идут самые активные бои в ДНР
Пушилин: активные бои идут под Авдеевкой и почти освобождённым Часовым Яром
17 апреля 2024, 14:39

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Самые активные боевые действия в Донецкой Народной Республике (ДНР) идут под Авдеевкой и почти освобождённым Часовым Яром. Об этом глава региона Денис Пушилин рассказал в эфире телеканала «Соловьёв Live».
Глава ДНР подчеркнул, что российские войска активно продвигаются на отдельных участках фронта.

Пушилин добавил, что в настоящее время ещё рано говорить о точных сроках взятия Часова Яра. Но уже очевидно, что сдача населённого пункта ВСУ точно произойдёт.

Отметим, что взятие этого населённого пункта позволит российским военным пойти дальше в сторону Славянска и Краматорска, которые, по мнению журналистов польской газеты Rzeczpospolita, будут взяты следующими.

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