ФСБ показало фото девушки, причастной к подрыву авто экс-сотрудника СБУ

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ФСБ задержала курьера, доставившего в Москву компоненты бомбы, которой подорвали машину экс-сотрудника СБУ Василия Прозорова, и проследила путь посылки из Варшавы. Об этом сообщает ФСБ.
«Задержан гражданин России и Молдовы, 1994 года рождения, осуществивший в качестве курьера доставку в Россию из-за рубежа компонентов радиоуправляемого взрывного устройства», — сообщили в ФСБ.
Уточняется, что взрыв готовился по распоряжению главы СБУ Василия Малюка.
На видео, которое опубликовала ФСБ, показан бумажный пакет. В него вложены косметические товары и пустой контейнер. За кадром девушка говорит, что будет туда «рыбку засаливать». Помимо этого, опубликованы фотографии этой девушки. По данным силовиков, компоненты бомбы замаскировали под инструменты для маникюра и средства по уходу за волосами. Их отправила из Варшавы в Литву жительница польской столицы через частную транспортную компанию.
«По указанию отправительницы посылки он передал ее агенту СБУ, гражданину России, 1983 года рождения, который под контролем куратора осуществил сборку взрывного устройства и его установку под автомобиль потерпевшего», — добавили в ФСБ.Задержанный мужчина признался, что получил груз из Польши 6 апреля. Отправительница связалась с ним на следующий день и поинтересовалась, когда ее представитель может забрать посылку. Встреча произошла с ним вечером этого же дня.
Напомним, что взрывное устройство сработало под автомобилем, когда Прозоров включил зажигание. Инцидент произошёл 12 апреля на автомобильной парковке на западе Москвы.
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