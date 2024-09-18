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ФСБ пресекла деятельность женской исламистской ячейки в Татарстане

18 сентября 2024, 10:07
Фото: iStock/irene_rebrova

Фото: iStock/irene_rebrova

Сотрудники ФСБ пресекли деятельность женской ячейки международной террористической организации, которая занималась вербовкой граждан России. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.
Отмечается, что силовое ведомство в Татарстане пресекло деятельность законспирированной женской ячейки международной террористической организации, запрещённой на территории России.

По итогам проведённых оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что функционеры структуры вели целенаправленную работу с целью распространения террористической идеологии на территории России. Им удалось с применением мер конспирации осуществлять вербовку в свои ряды россиян.



Также в ведомстве добавили, что сотрудниками в ходе досмотра мест жительства задержанных было обнаружено и изъято большое количество запрещённой в России экстремистской литературы, средства связи, электронные носители информации, которые использовались для осуществления террористической деятельности.

Следственное подразделение УФСБ России по Татарстану возбудило уголовное дело.

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#фсб
#татарстан
#терроризм
#уголовное ислам
Замдиректоров школы и ЧОП задержали после нападения ученика с молотком на школьников
Замдиректоров школы №68 и охранного предприятия задержали после ЧП в Челябинске
18 сентября 2024, 10:53

Фото: iStock/ancoay

Замдиректора охранного предприятия задержали после нападения школьника с молотком на одноклассников и учителей в Челябинске. Об этом сообщила пресс-служба управления Следственного комитета по региону.
Отмечается, что было заведено уголовное дело об оказании не отвечающих требованиям безопасности услуг, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.

Также был задержан замдиректора учебного заведения, ему предъявили обвинение по статье о халатности.

Накануне стало известно, что школьник напал с молотком на своих одноклассников и учителей. В результате этого инцидента были ранены трое учеников и учитель химии. Во вторник вечером детей спецбортом МЧС перенаправили в Москву, где они будут проходить лечение в Российской детской клинической больнице.

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#челябинск
#школа
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#задержание
#охрана
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Пейджеры в Ливане звонили перед взрывом, побуждая людей поднести их к лицу
NYT: в Ливане пейджеры перед взрывом звонили, побуждая поднести их к лицу
18 сентября 2024, 10:27

Фото: iStock/Dmitriy83

Пейджеры, сдетонировавшие в Ливане, издали звуковой сигнал, который побудил людей поднести их к лицу, после чего прогремели взрывы. Об этом сообщает The New York Times.
Отмечается, что в 15:30 на устройства пришло сообщение, которое выглядело так, будто исходило от руководства шиитского движения «Хезболла». В течение нескольких секунд перед взрывом пейджеры издавали звуковой сигнал.

Официальные лица, в том числе американские, убеждены, что Израиль спрятал взрывчатку в партии тайваньских пейджеров, которые были импортированы в Ливан.

Накануне сообщалось, что сотни пейджеров в Ливане неожиданно сдетонировали практически в один момент. В результате этого происшествия пострадали около трех тысяч человек, восемь человек погибли. Власти Ливана обвинили в этом Израиль.

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#ливан
#взрыв
#израиль
#происшествия
#звонок
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Стало известно, что взорвавшиеся в Ливане пейджеры были начинены взрывчаткой
Al Jazeera: взорвавшиеся в Ливане пейджеры содержали до 20 граммов взрывчатки
18 сентября 2024, 10:20

Фото: iStock/Isaac Lee

Взорвавшиеся в Ливане пейджеры содержали до 20 граммов взрывчатки. Об этом информирует телеканал Al Jazeera.
Источник в ливанских службах безопасности сообщил, что взорвавшиеся устройства связи были заминированы заранее. Отмечается, что пейджеры были завезены в Ливан пять месяцев назад и содержали взрывчатое вещество, которое не превышало 20 граммов. Пока власти страны не выяснили способ, которым подорвали заряды.

Напомним, что во вторник в различных районах Ливана произошла серия взрывов, вызванных детонацией пейджеров. Глава министерства здравоохранения страны, Фирас Абъяд, сообщил, что в результате инцидента пострадали более 4 тысяч человек, из которых 11 погибли.

Представители разведки Израиля «Моссад» получили доступ к средствам связи ливанского движения «Хезболла». Они нанесли на батарейки пейджеров взрывоопасное вещество PETN перед тем, как устройства были переданы членам движения. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#взрыв
#страны
#человек
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Даня Милохин отказался вернуться в Россию после поджога дома отца
SHOT: блогер Милохин отказался возвращаться в РФ после поджога дома отца
18 сентября 2024, 10:00

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Блогер Даня Милохин, находящийся в Дубае, принял решение не возвращаться в Россию после инцидента с поджогом дома его приёмного отца в Краснодарском крае. Об этом информирует Telegram-канал Shot.
Ранее сообщалось, что неизвестные кинули во двор дома коктейль Молотова и записку с предложением отправить TikTok-блогере на специальную военную операцию (СВО). Помимо этого, в записке была угроза «отправить семейку в ад».

По данным канала, поджигателя ещё ищут. Были изъяты записи с камер видеонаблюдения и допрошены соседи. К счастью, дом серьёзно не пострадал благодаря быстрой реакции жильцов, которые смогли потушить пожар до его распространения. Повреждения ограничились лишь участком.

Милохин уже связался с приёмным отцом и выразил готовность помочь семье из-за границы. По словам отца, о возвращении блогера в Россию речи не идёт. Причина — боязнь осеннего призыва.

Даня Милохин — известный персонаж TikTok. Родился он в Оренбурге. После развода родителей, у отца возникли проблемы с алкоголем, и его мать решила, что не сможет справиться с детьми. В результате 3-летний Даня и его 5-летний брат Илья оказались в оренбургском «Доме детства». Братья воспитывались в том же детдоме, где когда-то нашел приют будущий солист группы «Ласковый май» Юра Шатунов.

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#пожар
#дом
#приют
#мать
#двор
#соседи
#сво
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В округе Щёлково загорелся лес, тушение заняло больше 10 часов
18 сентября 2024, 09:46

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Пожар произошёл в Огудневском участковом лесничестве, очаг возгорания находился в двух километрах от села Душоново городского округа Щёлково, с огнём справились лесные пожарные, сообщает пресс-служба Комлесхоза Московской области.
«Возгорание было замечено благодаря системе видеомониторинга. Площадь пожара составляла 0,2 га, а затем из-за сильного ветра увеличилась до полутора гектаров. На борьбу с огнём были направлены 29 лесных пожарных и 15 единиц техники. Потушить пожар удалось за десять с половиной часов», — говорится в сообщении.
Отмечается, что пожар был низовым и возник из-за действий человека. Ведётся поиск виновных в поджоге.

В Комлесхозе Подмосковья напомнили, что за поджог, ставший причиной лесного пожара, в регионе предусмотрены крупные штрафы: для физического лица — до 60 тысяч рублей, для должностного лица — до 110 тысяч рублей, для юрлица — до 2 млн рублей. Кроме того, при тяжёлых последствиях пожара возможна уголовная ответственность и лишение свободы на срок до десяти лет.

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#лесные пожары
#комитет лесного хозяйства мо
#комлесхоз мо
#щёлково
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МЧС: В Уссурийске горит склад стройматериалов на площади три тысячи квадратов
18 сентября 2024, 09:18

Фото: istockphoto/Distortion Media

В городе Уссурийске Приморского края на складе строительных материалов произошло возгорание. Огонь охватил уже площадь более трёх тысяч квадратных метров.
Столб чёрного дыма виден даже на удалённых окраинах города. По предварительной информации, на складе загорелась строительная пена, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России. Затем пламя перекинулось на фуры, стоящие под погрузку. Водители и работники склада пытаются вывезти их с территории и потушить самостоятельно.

В настоящее время к ликвидации пожара привлечены более 30 человек личного состава пожарно-спасательной части МЧС и шесть единиц специальной техники. О жертвах и пострадавших не сообщается. Причины возникновения возгорания также пока не известны.

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#мчс
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#склад
#приморский край
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В подмосковном общежитии нашли 75 мигрантов-нелегалов
18 сентября 2024, 09:14

Фото: istockphoto/Distortion Media

75 иностранцев, нарушающих нормы миграционного законодательства, выявили полицейские в ходе рейда-проверки в одном из общежитий в городе Истра, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«В результате рейда полицейские проверили по базам 75 проживающих в общежитии иностранцев — уроженцев ближнего зарубежья. В отношении всех проверенных составлены протоколы по факту нарушения правил въезда и пребывания на территории России, выписаны штрафы в размере 5 тысяч рублей каждый и принято решение о выдворении нелегалов за пределы страны», — говорится в сообщении.
Полицейские также установили 51-летнего организатора нелегальной миграции. Против него завели уголовное дело и отпустили до суда под подписку о невыезде.

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#полиция
#криминал
#мвд московской области
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Приехавшие в РДКБ после ЧП в Челябинске дети перенесли дорогу удовлетворительно
18 сентября 2024, 09:06

Фото: istock/Nastco

Дети, которые были доставлены в российскую детскую клиническую больницу в Москве после нападения в челябинской школе, перенесли транспортировку удовлетворительно. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава России.
Напомним, что в Челябинске школьник с молотком и ножом набросился на своих одноклассников и педагогов. Троих подростков, а также преподавателя после оказания первой медицинской помощи госпитализировали, двоих из детей прооперировали. Всех троих перевезли в Москву.

Смертельный квест и нацизм: школьник с молотком напал на одноклассников в Челябинске, подробности
Смертельный квест и нацизм: школьник с молотком напал на одноклассников в Челябинске, подробности

Сообщается, что в столицу они были доставлены бортом МЧС в сопровождении бригады Федерального центра медицины катастроф. В больнице отметили, что дети получат весь комплекс необходимого лечения.

Руководитель Центра анестезиологии и реаниматологии РДКБ Дмитрий Прометной рассказал, что девочки, которые получили открытые черепно-мозговые травмы были госпитализированы в отделения реанимации. Отмечается, что сейчас состояние поступивших оценивается как стабильно тяжёлое.

Помимо этого, в пресс-службе уточнили, что 13-летний мальчик, пройдет комплексную реабилитацию в Федеральном детском реабилитационном центре РДКБ «Кораблик».

Уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что причиной происшествия в челябинской школе мог стать новый суицидальный квест. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#травмы
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#происшествия
#мальчик
#всу
#рф
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В российском регионе БПЛА ВСУ упал на дорогу и загорелся, его сняли на видео
Сбитый в Смоленской области дрон упал на дорогу и загорелся, его сняли на видео
18 сентября 2024, 08:49

Фото: istock/montiannoowong

В Смоленской области сбитый БПЛА Вооруженных сил Украины упал на проезжую часть и загорелся. В сети появились кадры случившегося, которые опубликовал Telegram-канал Baza.
Инцидент произошел в городе Ельня Смоленской области. На видеозаписи виден пожар, который разгорелся посреди дороги. На заднем фоне слышно, как мужчина вызывает на место ЧП пожарных.

«Алло, здравствуйте. Можно, пожалуйста, пожарную часть?», — говорит очевидец происшествия по телефону.

Всего в городах Ельня и Рославль российскими средствами противовоздушной обороны и РЭБ были сбиты и подавлены 7 беспилотников. В результате падения обломков пострадавших и разрушений нет. Сейчас на местах работают оперативные службы.

Украинские боевики выбирают в качестве целей не только военные, но и гражданские объекты. По мнению аналитиков, радикалы таким образом хотят показать своим западным хозяевам, что способны нанести ущерб России. Поскольку неонацисты не могут победить на поле боя, они убивают мирных людей.

Ранее сообщалось, что за ночь боевики пытались атаковать 5 регионов Российской Федерации, однако ПВО успешно отразила все атаки. За ночь российскими силами были уничтожены 54 БПЛА.

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