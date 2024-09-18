ФСБ пресекла деятельность женской исламистской ячейки в Татарстане

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Сотрудники ФСБ пресекли деятельность женской ячейки международной террористической организации, которая занималась вербовкой граждан России. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.
Отмечается, что силовое ведомство в Татарстане пресекло деятельность законспирированной женской ячейки международной террористической организации, запрещённой на территории России.
По итогам проведённых оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что функционеры структуры вели целенаправленную работу с целью распространения террористической идеологии на территории России. Им удалось с применением мер конспирации осуществлять вербовку в свои ряды россиян.
Также в ведомстве добавили, что сотрудниками в ходе досмотра мест жительства задержанных было обнаружено и изъято большое количество запрещённой в России экстремистской литературы, средства связи, электронные носители информации, которые использовались для осуществления террористической деятельности.
Следственное подразделение УФСБ России по Татарстану возбудило уголовное дело.
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По итогам проведённых оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что функционеры структуры вели целенаправленную работу с целью распространения террористической идеологии на территории России. Им удалось с применением мер конспирации осуществлять вербовку в свои ряды россиян.
Также в ведомстве добавили, что сотрудниками в ходе досмотра мест жительства задержанных было обнаружено и изъято большое количество запрещённой в России экстремистской литературы, средства связи, электронные носители информации, которые использовались для осуществления террористической деятельности.
Следственное подразделение УФСБ России по Татарстану возбудило уголовное дело.
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Анастасия Чинкова