ФСБ пресекла заговор Ходорковского* по силовому захвату власти

14 октября 2025, 10:29

ФСБ возбудила уголовное дело против Михаила Ходорковского*

Михаил Ходорковский* (Фото: Instagram*** @m_khodorkovsky)

Экс-глава «ЮКОСА» Михаил Ходорковский* и члены «Антивоенного комитета России»** подозреваются в терроризме и насильственном захвате власти. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ России.