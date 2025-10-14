ФСБ пресекла заговор Ходорковского* по силовому захвату власти
Экс-глава «ЮКОСА» Михаил Ходорковский* и члены «Антивоенного комитета России»** подозреваются в терроризме и насильственном захвате власти. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ России.
В ФСБ заявили, что движение финансирует украинские военные подразделения, которые Россия признает террористическими, и вербует для них сотрудников. Учредительный документ движения, «Берлинская декларация», призывает ликвидировать действующую власть РФ.
Ходорковский* позиционирует созданную им «платформу российских демократических сил» как «учредительное собрание переходного периода». Правоохранительные органы возбудили против участников «АКР**» уголовные дела о насильственном захвате власти, организации террористического сообщества и публичных призывах к терроризму.
Следствие сейчас проводит необходимые действия в отношении Ходорковского* и его пособников.
Читайте также: ***Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская.