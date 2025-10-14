Достижения.рф

ФСБ пресекла заговор Ходорковского* по силовому захвату власти

ФСБ возбудила уголовное дело против Михаила Ходорковского*
Михаил Ходорковский* (Фото: Instagram*** @m_khodorkovsky)

Экс-глава «ЮКОСА» Михаил Ходорковский* и члены «Антивоенного комитета России»** подозреваются в терроризме и насильственном захвате власти. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ России.



В ФСБ заявили, что движение финансирует украинские военные подразделения, которые Россия признает террористическими, и вербует для них сотрудников. Учредительный документ движения, «Берлинская декларация», призывает ликвидировать действующую власть РФ.

Ходорковский* позиционирует созданную им «платформу российских демократических сил» как «учредительное собрание переходного периода». Правоохранительные органы возбудили против участников «АКР**» уголовные дела о насильственном захвате власти, организации террористического сообщества и публичных призывах к терроризму.

Следствие сейчас проводит необходимые действия в отношении Ходорковского* и его пособников.

Читайте также:

***Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0