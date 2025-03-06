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ФСБ пресекла операцию ГУР Украины по вербовке российских подростков

Фото: iStock/Grigorenko

Фото: iStock/Grigorenko

Сотрудники ФСБ сорвали операцию ГУР Минобороны Украины по вербовке подростков из Москвы и Подмосковья. Об этом сообщили ЦОСС.
«ФСБ России пресечена курируемая спецслужбами НАТО операция Главного управления разведки Министерства обороны Украины по перехвату персональных данных учащихся образовательных организаций Москвы и Московской области для их дальнейшей вербовки», — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что украинская разведка смогла получить доступ к информационным ресурсам Учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» и Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», которые организовали просветительскую акцию «Военно-патриотический диктант» в прошлом году.

Так, спецслужбы Украины смогли взломать электронные почтовые ящики этих организаций и перехватить письма с приглашением к диктанту. Тогда они изменили файлы и сделали массовую рассылку в образовательные учреждения Москвы и Подмосковья, чтобы собрать данные подростков для их дальнейшей вербовки в деятельность, направленную против России.

Однако российская контрразведка выявила этот факт и пресекла данную операцию со стороны ГУР.

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Истребитель ВВС США F-16 сбросил бомбы на жилые районы Пхочхона в Южной Корее
Во время учений США и Южной Кореи бомба случайно попала в жилой дом в Пхочхоне
06 марта 2025, 09:08

Фото: istockphoto/aapsky

В Южной Корее войска проводят совместные с армией США военные учения. В ходе манёвров с американского самолёта произошёл внештатный сход бомб вне полигона, одна из которых попала в жилой дом в городе Пхочхон.
О случившемся рассказали в южнокорейском информационном агентстве Yonhap. По данным издания, инцидент произошёл в 04:05 по местному времени (10:05 по Москве). Военно-воздушные силы Республики Корея сообщили о нештатном сходе восьми авиабомб MK-82 с истребителя KF-16 и выразили сожаление по поводу случившегося. Уточняется, что сброс был непреднамеренным и самопроизвольным.

Один из снарядов угодил прямо в жилой дом. На данный момент известно о семи пострадавших в результате взрыва. Четверо из них находятся в крайне тяжёлом состоянии. Всего повреждения получили семь домов и здание церкви. Власти страны начали расследование происшествия. Сообщается, что всем пострадавшим будет выплачена компенсация.

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#учения
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В военном госпитале Краснодара выявлен случай массовой коррупции с 12 фигурантами
«Ъ»: В военном госпитале Краснодара выявили массовую коррупцию
06 марта 2025, 03:21

Фото: iStock/Oksana Kalinina

В 419-м военном госпитале Краснодара был выявлен случай массовой коррупции с 12 фигурантами дела о взятках. Об этом пишет «Коммерсантъ».
«Как следует из документов, в качестве обвиняемых всего по делу привлекаются 12 человек, в том числе трое руководящих сотрудников госпиталя, которым инкриминируют получение взяток в крупном и особо крупном размере», — говорится в сообщении.

Как оказалось, с помощью взяток военные получали диагнозы, позволяющие им не продолжать службу в рядах ВС РФ и получать выплаты за ранения и травмы. Солдаты и офицеры передавали деньги через посредников руководству госпиталя.

Обвинения были представлены начальнику учреждения, заместителю начальника по медицинской части, а также начальнику ведомственной поликлиники. Помимо этого фигурантами дела стали пятеро военных, которых подозревают в даче взяток в крупном и особо крупном размере. В списке посредников числятся старшая медсестра, военнослужащий и двое гражданских лиц. Несколько фигурантов помещены под стражу.

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#коррупция
#краснодарский край
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Бутылка водки и два стакана: что обнаружили в квартире Александра Милокостого, о смерти которого узнали спустя 10 дней
В квартире умершего Александра Милокостого нашли бутылку водки и два стакана
05 марта 2025, 21:32

Фото: iStock/bhofack2

Правоохранители обнаружили тело Александра Милокостого, которое 10 дней пролежало в запертой изнутри квартире. Предварительно, актёр скончался от остановки сердца.
Тело 68-летнего артиста нашли во вторник в его квартире. Обыск помещения не дал следователям никаких зацепок – артист очевидно умер естественной смертью. На полу была лужа крови, но она свидетельствует лишь о том, что Милокостый ударился при падении.

На кухне были обнаружены бутылка водки и два стакана, которые навели следователей на мысль, что перед смертью Милокостый выпивал с кем-то. Однако выяснилось, что гость ушёл до кончины актёра.

Также отмечается, что 21 февраля Милокостый разговаривал по телефону с другом и уже тогда чувствовал себя плохо – сильно кашлял во время беседы. После этого артист уже не выходил на связь. 4 февраля его брат забил тревогу и подал заявление в полицию. Вскрыть дверь было сложно, поскольку она оказалась закрыта не только на замок, но и на засов. После оперативники обнаружили лежащее на полу тело Милокостого в домашней одежде.

По предварительной версии, пожилой актёр скончался от остановки сердца. В последнее время он злоупотреблял алкоголем, что и могло привести к летальному исходу. Знакомый артиста рассказал, что Милокостого часто замечали за выпивкой, у него дома постоянно появлялись случайные люди.

Александр Милокостый получил известность за роль офицерского сына Юры Львова в фильме «Адъютант его превосходительства». Однако карьеру в кинематографе актёр строить не стал и посвятил жизнь ведению бизнеса.

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Телефонные мошенники атаковали Дмитрия Пескова и его родственника
05 марта 2025, 20:27

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал в беседе с корреспондентом Кремлевского пула Александру Юнашеву о своих личных столкновениях с телефонными мошенниками. Об этом сообщает телеграм-канал «Юнашев Live».
По словам представителя Кремля, ему несколько раз звонили мошенники, но он распознал аферистов и не поддался на обман. А однажды Песков смог предотвратить мошенническое нападение на одного из своих родственников.

Я-то пока не попадался, хотя звонили жулики неоднократно. А вот один из моих близких родственников чудом не стал жертвой. Случайно вовремя поделился со мной», — приводит канал слова чиновника.

Президент России Владимир Путин несколько раз обсуждал с главой Банка России Эльвирой Набиуллиной вопросы борьбы с телефонными и интернет-мошенниками. Об этом сам глава государства рассказал на совещании с членами кабинета министров.

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На 26-летнего актёра Глеба Калюжного завели дело об уклонении от службы в армии
05 марта 2025, 19:05

Глеб Калюжный (фото: Telegram @glebkalyzhnyy)

Российский актёр Глеб Калюжный оказался в центре скандала. Его обвиняют в уклонении от службы в армии. Теперь звезде сериала «Вампиры средней полосы» грозит два года лишения свободы.
Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что в связи с продолжительным уклонением Калюжного от прохождения срочной службы в армии, в отношении него было возбуждено дело по статье 328 Уголовного кодекса России.

Максимальное наказание по указанной статье – тюремное заключение на срок до двух лет.

По данным сайта «Кинопоиск», 26-летний Калюжный снялся в 42 фильмах и сериалах, в том числе «Вампиры средней полосы», «Трудные подростки» и «Содержанки 3».

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