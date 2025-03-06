ФСБ пресекла операцию ГУР Украины по вербовке российских подростков

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Сотрудники ФСБ сорвали операцию ГУР Минобороны Украины по вербовке подростков из Москвы и Подмосковья. Об этом сообщили ЦОСС.
«ФСБ России пресечена курируемая спецслужбами НАТО операция Главного управления разведки Министерства обороны Украины по перехвату персональных данных учащихся образовательных организаций Москвы и Московской области для их дальнейшей вербовки», — рассказали в ведомстве.
Отмечается, что украинская разведка смогла получить доступ к информационным ресурсам Учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» и Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», которые организовали просветительскую акцию «Военно-патриотический диктант» в прошлом году.
Так, спецслужбы Украины смогли взломать электронные почтовые ящики этих организаций и перехватить письма с приглашением к диктанту. Тогда они изменили файлы и сделали массовую рассылку в образовательные учреждения Москвы и Подмосковья, чтобы собрать данные подростков для их дальнейшей вербовки в деятельность, направленную против России.
Однако российская контрразведка выявила этот факт и пресекла данную операцию со стороны ГУР.
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Элина Позднякова