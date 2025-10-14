Нижегородского создателя «кукол» из тел мёртвых девочек хотят освободить

14 октября 2025, 09:20

Некрополиста Москвина могут перевести из психиатрической больницы под опеку

Фото: Istock/shironosov

Некрополиста Анатолия Москвина из Нижнего Новгорода, известного как «Кукольник», могут освободить через месяц. Подробности сообщает Telegram-канал SHOT.