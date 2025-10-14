Нижегородского создателя «кукол» из тел мёртвых девочек хотят освободить
Некрополиста Анатолия Москвина из Нижнего Новгорода, известного как «Кукольник», могут освободить через месяц. Подробности сообщает Telegram-канал SHOT.
Врачи больше не считают Москвина опасным, хотя 13 лет назад признали угрозой из-за изготовления кукол из тел умерших девочек. Мужчина находится в психиатрической больнице с 2012 года.
Медучреждение готовит документы в суд, чтобы перевести его под опеку родственников. Состояние мужчины ухудшилось: он почти не ходит, с трудом говорит и слабо видит.
В 2011 году Москвина задержали после того, как в его квартире нашли 26 мумифицированных тел. Он объяснял, что создавал из них «кукол», так как мечтал о дочери. Суд признал его невменяемым и направил на лечение.
Ранее Верховный суд России отказал «Битцевскому маньяку» в смягчении приговора.
