ФСБ задержала жителя Набережных Челнов за угрозы в адрес участников СВО

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33-летний житель Набережных Челнов стал фигурантом уголовного дела о возбуждении ненависти либо вражды по национальной принадлежности в интернете. Об этом сообщили в УФСБ по Татарстану.
По информации силовиков, мужчина размещал информацию в этнонационалистических онлайн-сообществах через один из мессенджеров.
На основе материалов чекистов Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды». Фигуранту избрали меру пресечения в виде домашнего ареста через суд.
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«Спецслужбы увидели в этой информации «угрозы применения насилия» и признаки возбуждения ненависти к российским военнослужащим, которые участвуют в специальной военной операции на территории Украины.На кадрах оперативной съёмки в квартире задержанного он признаётся: «Осознаю… Больше так делать не буду», — говорится в сообщении.
На основе материалов чекистов Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды». Фигуранту избрали меру пресечения в виде домашнего ареста через суд.
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Мира Полтева