СБУ задержала одного из руководителей Хмельницкого горсовета за работу на ФСБ

Фото: istockphoto/Andrii Zorii
По подозрению в работе на российских силовиков задержали руководителя одного из отделов Хмельницкого городского совета сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщил Telegram-канал «Политика Страны».
Следователи считают, что задержанный собирал данные о местах дислокации и проживания военнослужащих и о производстве дронов.
В СБУ уверены, что мужчина попал в поле зрения ФСБ России в 90-е, во времена своего обучения в МГТУ им. Баумана.
В начале июня сотрудники СБУ задержали депутата в Хмельницкой области по подозрению в работе на РФ. Уточнялось, что женщина со своими детьми собирала в регионе информацию о Вооруженных силах Украины (ВСУ), а фотографии передавала российской стороне. Семье по украинскому законодательству грозит пожизненное лишение свободы.
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В СБУ уверены, что мужчина попал в поле зрения ФСБ России в 90-е, во времена своего обучения в МГТУ им. Баумана.
В начале июня сотрудники СБУ задержали депутата в Хмельницкой области по подозрению в работе на РФ. Уточнялось, что женщина со своими детьми собирала в регионе информацию о Вооруженных силах Украины (ВСУ), а фотографии передавала российской стороне. Семье по украинскому законодательству грозит пожизненное лишение свободы.
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Никита Кротов