ФСБ раскрыла канал нелегальной миграции с доходом 500 млн рублей
ФСБ пресекла деятельность крупной преступной группы, которая с 2024 года незаконно легализовала свыше двух тысяч иностранцев и заработала около 500 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости.
Как оказалось, организатор сземы и 20 его сообшников за вознаграждение оформляли поддельные приглашения от номинальных юридических лиц, создавая видимость законных оснований для въезда иностранцев на территорию России. После пересечения границы мигранты получали возможность свободно передвигаться по стране без реального контроля со стороны властей.
По информации силовиков, большинство приезжих из Азиатско-Тихоокеанского региона и Ближнего Востока планировали нелегально работать либо использовать Россию как транзитный пункт для дальнейшего выезда в Европу. Оперативные мероприятия прошли сразу в нескольких регионах, включая Ростовскую, Новгородскую, Ленинградскую и Ивановскую области, а также Пермский край. Всех задержанных заключили под стражу.
