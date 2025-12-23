ФСБ раскрыла канал нелегальной миграции с доходом 500 млн рублей

23 декабря 2025, 10:19

Фото: iStock/Oleg Elkov

ФСБ пресекла деятельность крупной преступной группы, которая с 2024 года незаконно легализовала свыше двух тысяч иностранцев и заработала около 500 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости.