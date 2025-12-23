В Приморском крае рыбаки ушли на машине под лед, двоих спасти не удалось

23 декабря 2025, 09:00

Фото: iStock/Animaflora

В Приморском крае произошла трагедия. Трое рыбаков отправились на озеро Ханка, решив проехать на автомобиле по ледяной поверхности. Они не оставили машину на берегу, что обернулось для них бедой. Об этом пишет Telegram-канал Amur Mash.