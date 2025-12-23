В Приморском крае рыбаки ушли на машине под лед, двоих спасти не удалось
В Приморском крае произошла трагедия. Трое рыбаков отправились на озеро Ханка, решив проехать на автомобиле по ледяной поверхности. Они не оставили машину на берегу, что обернулось для них бедой. Об этом пишет Telegram-канал Amur Mash.
Во время движения раздался треск, и автомобиль начал тонуть. Один из мужчин смог выбраться на поверхность, а двое других оказались в воде. Спасатели нашли тела погибших. Теперь правоохранительные органы расследуют инцидент. Уголовное дело возбуждено, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося.
