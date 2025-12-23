Масштабная наркосеть разоблачена: 135 кг гашиша не дошли до России
Сотрудники ФТС России, ФСБ и МВД совместно с ГТК Беларуси остановили работу транснациональной преступной группы. Злоумышленники наладили канал поставок крупных партий гашиша в Россию. Об этом проинформировала пресс-служба ФТС России.
Наркотики доставляли из стран Евросоюза через Беларусь с помощью грузового автотранспорта. В машинах находились высокотехнологичные тайники, которые использовали для скрытой перевозки. Правоохранители выявили и задержали большегруз с партией гашиша весом более 135 кг. На черном рынке стоимость превышает 400 миллионов рублей.
В операции задержали восемь членов группы, среди которых граждане России и Беларуси. Они выполняли разные роли — от исполнителей до получателей наркотиков. Следствие уже возбудило уголовные дела по статьям о контрабанде и покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Участникам грозит лишение свободы на длительный срок, вплоть до пожизненного.
