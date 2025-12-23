Масштабная наркосеть разоблачена: 135 кг гашиша не дошли до России

23 декабря 2025, 10:04

ФТС, ФСБ и МВД с белорусскими таможенниками пресекли канал ввоза гашиша в РФ

Фото: пресс-служба ГУБК ФТС России

Сотрудники ФТС России, ФСБ и МВД совместно с ГТК Беларуси остановили работу транснациональной преступной группы. Злоумышленники наладили канал поставок крупных партий гашиша в Россию. Об этом проинформировала пресс-служба ФТС России.