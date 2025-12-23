Главная новогодняя ёлка сгорела дотла в грузинском городе Гардабани
В грузинском городе Гардабани произошёл неожиданный инцидент во время церемонии включения праздничных огней. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Как только на главной ёлке зажглись огоньки, она мгновенно вспыхнула. Яркое пламя быстро охватило конструкцию, оставив только пепел.
Собравшиеся люди в панике разбежались, но никто не пострадал. Местные жители и гости города остались в шоке от произошедшего. Пожарные оперативно прибыли на место, но к тому времени дерево уже сгорело дотла.
