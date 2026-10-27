ФСБ раскрыла крупную схему с хищениями денег и нелегальной миграцией

27 октября 2026, 12:06

ФСБ раскрыла схему с хищениями денег и нелегальной миграцией в четырех регионах

Фото: istockphoto/Rawf8

Федеральная служба безопасности во взаимодействии с МВД пресекла противоправную деятельность руководителей ряда коммерческих компаний в Пермском крае, Ростовской, Новгородской и Ивановской областях. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ России.





По данным ведомства, руководство швейного предприятия в Шахтах вступило в сговор с представителями фирм из других регионов. Они организовали канал незаконной миграции: компании-однодневки выдавали иностранцам фиктивные приглашения на работу в качестве высококвалифицированных специалистов и декларировали их зарплаты в размере 250 тысяч рублей.





«Фактически иностранные работники не имели соответствующей квалификации по заявленным специальностям и их заработная плата в месяц составляла 60 тысяч рублей. Таким образом, подозреваемые завышали стоимость исполнения контракта», — пояснили в ФСБ.