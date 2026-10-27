ФСБ раскрыла крупную схему с хищениями денег и нелегальной миграцией
ФСБ раскрыла схему с хищениями денег и нелегальной миграцией в четырех регионах
Федеральная служба безопасности во взаимодействии с МВД пресекла противоправную деятельность руководителей ряда коммерческих компаний в Пермском крае, Ростовской, Новгородской и Ивановской областях. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ России.
По данным ведомства, руководство швейного предприятия в Шахтах вступило в сговор с представителями фирм из других регионов. Они организовали канал незаконной миграции: компании-однодневки выдавали иностранцам фиктивные приглашения на работу в качестве высококвалифицированных специалистов и декларировали их зарплаты в размере 250 тысяч рублей.
«Фактически иностранные работники не имели соответствующей квалификации по заявленным специальностям и их заработная плата в месяц составляла 60 тысяч рублей. Таким образом, подозреваемые завышали стоимость исполнения контракта», — пояснили в ФСБ.В общей сложности против всех участников схемы возбудили более ста уголовных дел, в том числе по статьям об организации незаконной миграции, мошенничестве, легализации денег и создании преступного сообщества. Суд заключил под стражу 21 фигуранта, еще двоим избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. На имущество шахтинского швейного предприятия наложили арест на сумму 141 миллион рублей.