ФСБ сообщила о задержании жителя Калужской области по делу о госизмене

28 июля 2026, 11:32

Фото: iStock/Naeblys

Сотрудники УФСБ России по Калужской области задержали местного жителя, подозреваемого в работе на украинские формирования. По версии силовиков, мужчина предлагал передать ВСУ беспилотники и помочь с подготовкой терактов в регионе. Об этом пишет РИА Новости.