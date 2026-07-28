ФСБ сообщила о задержании жителя Калужской области по делу о госизмене
Сотрудники УФСБ России по Калужской области задержали местного жителя, подозреваемого в работе на украинские формирования. По версии силовиков, мужчина предлагал передать ВСУ беспилотники и помочь с подготовкой терактов в регионе. Об этом пишет РИА Новости.
В ведомстве заявили, что фигурант сам вышел на связь с представителями иностранного государства через запрещенный в России мессенджер. Он выразил готовность оказать материально-техническое содействие украинской стороне.
По информации УФСБ, подозреваемый фотографировал военные объекты в Калужской области. Кроме того, он собирал дроны для разведывательных задач.
На опубликованной спецслужбой видеозаписи мужчина признал, что занимался съемкой военной инфраструктуры и сборкой беспилотников. Он заявил о раскаянии и предупредил, что подобные действия ведут к «очень печальным последствиям». Следователи возбудили уголовное дело по статьям о государственной измене и приготовлении к участию в деятельности террористической организации.
После начала специальной военной операции российские силовые структуры регулярно сообщают о задержаниях граждан, которых подозревают в передаче данных о военных объектах, подготовке диверсий или сотрудничестве с украинскими спецслужбами и вооруженными формированиями. Окончательную правовую оценку действиям задержанных дает суд.
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