ФСБ раскрыла схему вымогательства с участием сотрудницы полиции Челябинска
В Челябинске возбудили уголовное дело в отношении заместителя начальника одного из следственных отделов и четверых местных жителей.
Как уточнили в в региональном управлении Следственного комитета, их подозревают в превышении должностных полномочий и вымогательстве.
По версии следствия, с февраля по сентябрь текущего года группа, действовавшая по предварительному сговору и применявшая насилие, требовала у 22‑летнего жителя области восемь миллионов рублей.
В мае подобные угрозы прозвучали и в адрес его матери — ей грозили расправой над ней и родственниками. После того как потерпевший обратился в правоохранительные органы, сотрудница следственного отдела, как утверждают в СК, предупредила одного из соучастников о заявлении и посоветовала скрыться.
Кроме того, фигурантке вменяют вымогательство денег у мужчины под угрозой возбуждения уголовного дела. Из‑за опасений за жизнь потерпевший передал злоумышленникам свыше миллиона рублей.
Незаконную деятельность группы выявили сотрудники УФСБ по Челябинской области совместно с управлением собственной безопасности регионального МВД. Сейчас следователи проводят обыски и иные процессуальные мероприятия, направленные на закрепление доказательственной базы.
