ФСБ раскрыла схему вымогательства с участием сотрудницы полиции Челябинска

13 ноября 2025, 21:32

Полицейскую в Челябинске обвинили в превышении полномочий и вымогательстве

Фото: istockphoto/blinow61

В Челябинске возбудили уголовное дело в отношении заместителя начальника одного из следственных отделов и четверых местных жителей.