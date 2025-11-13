Подмосковному таксисту вынесли приговор за изнасилование и смерть пассажирки
Электростальский суд вынес приговор таксисту, который изнасиловал и убил пассажирку.
Как сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Московской области, местного жителя Наумова А. приговорили к 15 годам лишения свободы по статьям Уголовного кодекса об изнасиловании, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшей, насильственных действиях сексуального характера и сбыте наркотических веществ.
По версии следствия, 22 января прошлого года 31-летняя жительница Балашихи оказалась ночью на станции «Машиностроитель» в Электростали. Она обратилась к водителю такси, чтобы узнать расписание электричек.
В ответ мужчина предложил дождаться поезда вместе, а затем угостил незнакомку напитком, в который подмешал наркотическое вещество и лекарство.
После того как у женщины случилось помутнение сознания, мужчина изнасиловал её. В дальнейшем состояние потерпевшей ухудшилось и она скончалась.
Чтобы скрыть следы преступления, таксист спрятал тело женщины в лесном массиве, где спустя три дня его обнаружили случайные прохожие.
Читайте также: