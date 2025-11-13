Россиянин сдал квартиры проституткам и остался без жилья

13 ноября 2025, 20:41

СК РФ: житель Перми сдал квартиры для занятия проституцией и лишился жилья

Фото: iStock/Motortion

Жителя Перми признали виновным в организации запрещенной деятельности после того, как он сдал квартиры для занятий проституцией. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета в своём Telegram-канале.