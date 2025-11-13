Россиянин сдал квартиры проституткам и остался без жилья
Жителя Перми признали виновным в организации запрещенной деятельности после того, как он сдал квартиры для занятий проституцией. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета в своём Telegram-канале.
По данным следствия, с января 2023-го по март 2024 года мужчина сдавал посуточно несколько своих квартир, зная о том, что арендаторы будут оказывать интимные услуги. За это он получал как наличные, так и переводы на карту.
Все четыре квартиры обвиняемого арестовали и передали в доход государства. Общая стоимость недвижимости составляет 12,8 миллиона рублей. Самого мужчину приговорили к штрафу, а дела других участников преступной схемы продолжают рассматривать в суде.
