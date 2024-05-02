В Омске задержали мужчину, стрелявшего по 9-летнему мальчику из пневмата

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Сотрудники полиции в Омске задержали юношу, который стрелял по 9-летнему мальчику из пневматического пистолета. Об этом сообщили в пресс-службе областного УМВД.
Отмечается, что медики диагностировали у ребенка пулевое ранение и изъяли пульку из мягких тканей правой голени. После оказания медицинской помощи мальчика отпустили.
По информации правоохранителей, 18-летний студент колледжа ремонтировал свою машину. Молодой человек сделал замечание двум школьникам, бегавшим по крышам гаражей, а затем несколько раз выстрелил в них из пневматического пистолета.
Подозреваемого в происшествии задержали. Против юноши возбуждено уголовное дело. Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.
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По информации правоохранителей, 18-летний студент колледжа ремонтировал свою машину. Молодой человек сделал замечание двум школьникам, бегавшим по крышам гаражей, а затем несколько раз выстрелил в них из пневматического пистолета.
Подозреваемого в происшествии задержали. Против юноши возбуждено уголовное дело. Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.
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Екатерина Коршунова