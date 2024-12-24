Во Владивостоке задержали женщину за поджигание банка

Правоохранительные органы Владивостока задержали женщину, которая подозревается в поджигании банка с помощью фейерверка. Об этом сообщает УМВД России по Приморскому краю.
«Неизвестная женщина зашла в помещение банка, расположенного в районе улицы Алеутской, подожгла салют во входной группе отделения, после чего скрылась», — говорится в публикации ведомства.
Выяснилось, что 50-летняя подозреваемая является местной жительницей. В ходе розыскных мероприятий ее задержали сотрудники Госавтоинспекции. Сейчас женщина находится в полиции, где решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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Иван Мусатов