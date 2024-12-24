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Во Владивостоке задержали женщину за поджигание банка

Правоохранительные органы Владивостока задержали женщину, которая подозревается в поджигании банка с помощью фейерверка. Об этом сообщает УМВД России по Приморскому краю.


«Неизвестная женщина зашла в помещение банка, расположенного в районе улицы Алеутской, подожгла салют во входной группе отделения, после чего скрылась», — говорится в публикации ведомства.

Выяснилось, что 50-летняя подозреваемая является местной жительницей. В ходе розыскных мероприятий ее задержали сотрудники Госавтоинспекции. Сейчас женщина находится в полиции, где решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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#салют
#полиция
#банки
#поджог
#владивосток
В США учительница родила от 12-летнего ученика и села в тюрьму на 25 лет
24 декабря 2024, 02:32

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

В США учительница приговорена к 25 годам колонии за совращение 12-летнего ученика, от которого она родила. Этим поделились в New York Post.
По данным следствия, женщина пригласила подростка к себе домой, где и произошел половой контакт. После она была задержана и выпущена под залог. Далее ее снова доставили в тюрьму из-за угроз в отношении мальчика.

Как оказалось, учительница позвонила подростку с незнакомого номера и рассказала ему о беременности. До этого она писала ученику сообщения с угрозами.

ДНК-тест подтвердил отцовство школьника. Женщина родила ребенка уже в тюрьме, после чего его отдали на попечение семье подростка. Его мама заявила, что бывшая учительница не будет иметь никаких контактов с ребенком.

В рамках следствия выяснилось, что женщина общалась на откровенные темы еще с несколькими подростками в мессенджерах. Она признала свою вину в пяти случаях совращения малолетних. По итогу суд приговорил учительницу к 25 годам колонии без права на УДО.

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#суд
#сша
#педофилия
#учитель
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NBC News: экс-президент США Билл Клинтон госпитализирован в больницу
24 декабря 2024, 02:06

Билл Клинтон (Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий)

Бывший президент США Билл Клинтон госпитализирован в больницу с высокой температурой. Об этом сообщает NBC News.
«Бывший президент будет в порядке, у него началась лихорадка, он решил провериться. Он в сознании и бдительный», — поделились на телеканале, цитируя помощника Клинтона.

Отмечается, что бывший президент пройдет обследование и у него возьмут анализы.

Ранее «Радио 1» рассказывало о тайном разговоре Билла Клинтона с бывшим президентом России Борисом Ельциным. В частности в 1999 году Ельцин попросил Клинтона передать Москве вопросы безопасности в Европе.

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#сша
#президент
#госпитализация
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Минтранс Турции: в порту Стамбула затонул контейнеровоз с грузом
24 декабря 2024, 01:21

Фото: iStock/AvigatorPhotographer

В порту Амбарлы в Стамбуле затонул контейнеровоз с грузом. Об этом рассказали в министерстве транспорта Турции.
«Контейнеровоз Amnah под флагом Коморских островов лег на бок в порту Амбарлы в Стамбуле», — говорится в сообщении ведомства.

В результате происшествия были эвакуированы 15 членов экипажа. Судно затонуло возле причала. Специалисты начали извлекать контейнеры из воды. Также установлены боновые сооружения для предотвращения загрязнения окружающей среды.

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#контейнеры
#судно
#происшествия
#турция
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Российский телеканал подверг цензуре фильмы «Брат» и «Брат-2»
24 декабря 2024, 01:05

Фото: iStock/simpson33

Российский телеканал «Победа» подверг цензуре фильмы «Брат» и «Брат-2». Об этом рассказали в telegram-канале «Осторожно, новости».
«Z-блогеры возмутились цензурой фильмов «Брат». Цензурированную версию фильмов Балабанова вчера показал кабельный телеканал «Победа»», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в картинах вырезали две культовые фразы героев. Первой оказалась реплика Данилы Багрова: «Не брат ты мне, гнида черножопая». Данная аудиодорожка была просто заглушена.

Второй является фраза персонажа Виктора Сухорукова: «Вы мне, гады, еще и за Севастополь ответите!». По словам одного из блогеров, данные реплики являются культовыми. Также другой автор предположил, что следом к показу могут запретить другую картину Балабанова «Война».

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#фильм
#кино
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RMF FM: разведывательный дрон США пролетел близко к границе России
24 декабря 2024, 00:49

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Разведывательный дрон Global Hawk из США пролетел над территорией семи стран и близко подошел к границе с Россией. Об этом рассказали на радиостанции RMF FM.
«Американский шпионский беспилотник Global Hawk летал над Польшей и Литвой. Вся миссия беспилотника, вылетевшего с военной базы Сигонелла на Сицилии, длилась более 17 часов», — говорится в сообщении.

Как правило, такие дроны использовались перед массированными обстрелами территории России. Данный БПЛА находился у границ с РФ перед атакой дальнобойными ракетами западного производства, например, ATACMS.

Около двух часов беспилотник осуществлял полет над территорией Литвы. После завершения полета он вернулся на базу в Италии

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#беспилотник
#бпла
#рф
#дроны
#сша
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В Красноярске пьяный водитель протаранил 76 машин
Mash: в Красноярске пьяный водитель протаранил 76 машин
23 декабря 2024, 23:40

Фото: iStock/Bilanol

В Красноярске пьяный водитель протаранил 76 машин в пяти дворах района Солнечный. Кадры происшествия опубликовали в Mash.
«Доброй ночи всем, кроме 76 автомобилистов, что припарковались в 5 дворах района Солнечный в Красноярске. И вылезли из своих постелек, чтобы познакомиться с местным мастером пьяного автобоулинга», — рассказали в telegram-канале.



Отмечается, что водитель протаранил столько автомобилей всего за несколько минут.

Ранее «Радио 1» сообщало о ДТП в Санкт-Петербурге, где после столкновения внедорожник влетел в толпу пешеходов. В результате инцидента пострадали семь человек. Сбивший пешеходов водитель скрылся с местра аварии.

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Житель Барнаула потерял 700 тысяч рублей на замене счетчиков из-за аферистов

В Ишимбае осудят двух братьев-наркодилеров, которые застрелили мужчину в лесу

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#дтп
#аварии
#telegram
#красноярский край
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Житель Барнаула потерял 700 тысяч рублей на замене счетчиков из-за аферистов
23 декабря 2024, 22:57

Фото: iStock/ Ton Photograph

Житель Барнаула потерял почти миллион рублей на замене прибора учёта, сообщила пресс-служба управления МВД по Алтайскому краю.
С 26-летним гражданином РФ связались по телефону по поводу замены счётчика. Собеседник сказал, что он является сотрудником энергосбытовой компании. Он уточнил, что для оформления заявки якобы нужно произнести код из СМС. Барнаулец не стал сомневаться в словах «коммунальщика» и назвал комбинацию цифр.

Потом мужчине пришло новое сообщение. Его текст гласил, что барнаулец подвергся атаке злоумышленников, а его личная информация находится под угрозой. Это сообщение оказалось новым звеном мошеннической цепочки. Мужчина позвонил по указанному в СМС телефону и обнаружил, что на него оформили доверенность для получения кредита. Для защиты данных россиянина ему прислали еще несколько сообщений с кодом аутентификации. Барнаулец снова продиктовал их собеседникам.

Когда мужчина проверял банковские приложения, он увидел, что с его счетов совершили транзакции на неизвестный номер. Как оказалось, звонивший ему «коммунальщик» все это время был мошенником. Узнав секретный код из сообщения россиянина, он смог дистанционно снять его банковские сбережения. В результате замена счетчика обошлась жертве злоумышленника более чем в 700 тысяч рублей и новый кредит. Он обратился в правоохранительные органы. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

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#мошенничество
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В Ишимбае осудят двух братьев-наркодилеров, которые застрелили мужчину в лесу
23 декабря 2024, 21:40

Фото: iStock/ Roman Didkivskyi

В Ишимбае осудят двух братьев-наркодилеров, которые расправились с местным жителем, узнавшего об их деятельности, сообщило следственное управление СК России по Республике Башкортостан в Телеграм-канале.
Братьев-наркодилеров обвиняют в убийстве, незаконном приобретении и ношении огнестрельного оружия, покушении на незаконный сбыт наркотических веществ в крупном размере и производстве наркотических веществ в особо крупном размере.

Следствие полагает, что фигуранты организовали в гараже лабораторию — в ней они изготавливали наркотические вещества на продажу. Ещё у братьев хранилось огнестрельное оружие.

«В мае 2023 года один из братьев во время пристрела пистолета в лесу был замечен ранее ему незнакомым мужчиной. Опасаясь, что очевидец сообщит в полицию, фигурант настиг потерпевшего и убил двумя выстрелами в голову. Оставив тело в лесном массиве, он скрылся», — отмечалось в сообщении регионального Следкома.

Правоохранителям удалось установить личность преступника. Приехавшие к нему оперативники нашли гараж с нарколабораторией и провели в нём обыск. Силовики изъяли наркотики общей массой более 5,7 килограмма, инструменты и приспособления для изготовления веществ, два автомата Калашникова и порядка тысячи патронов, а ещё гильзы от пистолета Макарова. Изъятое отправили на баллистическую экспертизу. Оказалось, что их выпустили из орудия убийства. В тот же день обоих братьев задержали. Через некоторое время мужчин арестовали.

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#убийство
#наркотики
#оружие
#следствие
#мужчина
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В Подольске в школьном спортзале обрушилась крыша
23 декабря 2024, 20:42

Фото: iStock/ matimix

В Московской области в городе Подольск обрушилась кровля в школьном спортзале на площади 60 квадратных метров, пострадавших нет, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой пресс-службу МЧС России.
«Обрушение кровли и перекрытий произошло в спортзале СОШ №20 в Подольске на площади 60 квадратных метров, пострадавших нет», — обратила внимание пресс-служба МЧС России.

Представители экстренных служб также отметили, что ученики образовательного учреждения на данный момент находятся на досрочных каникулах.

Пресс-служба МЧС России уточнила, что в будущем комиссия проведёт работу по оценке материального ущерба.

Ранее сообщалось, что в Москве банда подростков толпой избила 14-летнего школьника и стала шантажировать его сестру. Отец пострадавших детей рассказал, что недавно его сын вернулся домой с разбитым носом, но сообщил родным об избиении. Мальчик назвал случившееся с ним ерундой. Врачи диагностировали у школьника сотрясение мозга.

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#мчс
#ученики
#комиссия
#подольск
#подмосковье
#школьники
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