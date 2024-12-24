В Курске преподаватель вуза поджег машину полиции по указанию мошенников

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В Курске преподаватель одного из вузов города, мужчина 1980 года рождения, был задержан за поджог служебного автомобиля полиции. Об этом сообщило УМВД России по региону в Telegram-канале.
Инцидент произошел около 2 часов ночи, когда злоумышленник, используя легковоспламеняющуюся жидкость, поджег машину по указанию неизвестных лиц, с которыми он общался по телефону.
Предварительное следствие установило, что подозреваемый действовал под влиянием мошенников, которым он ранее перевел около 4 миллионов рублей, часть из которых была оформлена в кредит. К счастью, в результате поджога пострадавших нет, а возгорание было оперативно ликвидировано.
Сотрудники полиции быстро отреагировали и задержали мужчину по горячим следам в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Расследование продолжается.
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Предварительное следствие установило, что подозреваемый действовал под влиянием мошенников, которым он ранее перевел около 4 миллионов рублей, часть из которых была оформлена в кредит. К счастью, в результате поджога пострадавших нет, а возгорание было оперативно ликвидировано.
Сотрудники полиции быстро отреагировали и задержали мужчину по горячим следам в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Расследование продолжается.
В Бердянске Запорожской области подорвали автомобиль главы совета Василия Нечета, назначенного российскими властями. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова