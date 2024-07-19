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ФСБ России предотвратила теракт на автовокзале в Ессентуках. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.
Отмечается, что теракт планировался выходцем из стран Центрально-Азиатского региона, членом запрещённой в России международной террористической группировки.
В ФСБ уточнили, что террорист посягнул на верность главарю группировки и готовил нападение на объекты транспортной инфраструктуры Ессентуков. Для взрыва готовилось самодельное устройство.
Задержанный изучил автовокзал Ессентуков, вычислил время массового скопления людей и выбрал место для размещения взрывного устройства.
После теракта мужчина планировал бежать в Сирию, где собирался вступить в террористическую организацию.
Сотрудники ФСБ оперативно задержали террориста, провели обыски по месту его жительства, где обнаружили материалы террористической направленности.
Следственное подразделение ФСБ РФ возбудило уголовное дело о теракте.
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В ФСБ уточнили, что террорист посягнул на верность главарю группировки и готовил нападение на объекты транспортной инфраструктуры Ессентуков. Для взрыва готовилось самодельное устройство.
Задержанный изучил автовокзал Ессентуков, вычислил время массового скопления людей и выбрал место для размещения взрывного устройства.
После теракта мужчина планировал бежать в Сирию, где собирался вступить в террористическую организацию.
Сотрудники ФСБ оперативно задержали террориста, провели обыски по месту его жительства, где обнаружили материалы террористической направленности.
Следственное подразделение ФСБ РФ возбудило уголовное дело о теракте.
Читайте также:
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Анастасия Чинкова