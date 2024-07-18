В Херсонской области задержали участника незаконного вооруженного формирования

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Сотрудники УФСБ России по Херсонской области задержали россиянина по подозрению в причастности к деятельности незаконного вооруженного формирования, запрещенного в РФ. Об этом пишет Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Согласно информации следствия, в 2016 году житель села Червоное добровольно вступил и принимал активное участие в деятельности «Крымско-татарского батальона имени Номана Челебиджихана»*. Основные цели батальона заключались в продовольственной, энергетической и водной блокаде Крыма с украинской стороны, а также вооруженная борьба за возвращение Крыма в состав Украины.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы.
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*Признано террористической организацией на территории РФ
Екатерина Коршунова