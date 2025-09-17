В Астрахани ФСБ задержала африканца за шпионаж в пользу Украины

17 сентября 2025, 10:56

Фото: iStock/Rawf8

Сотрудники ФСБ задержали в Астрахани гражданина одной из стран Северной Африки по подозрению в шпионаже в интересах Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Об этом пишет ТАСС.