В Астрахани ФСБ задержала африканца за шпионаж в пользу Украины
Сотрудники ФСБ задержали в Астрахани гражданина одной из стран Северной Африки по подозрению в шпионаже в интересах Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Об этом пишет ТАСС.
Выяснилось, что иностранец установил устойчивую связь с украинской военной разведкой через мессенджер Telegram и передавал своему куратору сведения о военных объектах и критически важной инфраструктуре, расположенной на территории Астраханской области.
Фрагменты задержания продемонстрировали в эфире федеральных телеканалов. На кадрах видно, как мужчину нейтрализуют сотрудники ФСБ и изымают у него электронные устройства и документы, которые, предположительно, использовались для сбора и передачи разведывательной информации.
Следственным отделом УФСБ России по Астраханской области возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже. Санкции по этой статье предусматривают лишение свободы сроком до 20 лет.
Расследование продолжается. Личность задержанного и другие детали дела пока не раскрываются в интересах следствия.
ФСБ подчеркивает, что действия иностранца представляли угрозу национальной безопасности и могли быть направлены на дестабилизацию обстановки в регионе.
