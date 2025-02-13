В Донецке задержан диверсант, готовивший диверсии по заказу украинской разведки

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В Донецке сотрудники контрразведки задержали местного жителя, который готовил диверсии по заданию ГУР Минобороны Украины. Об этом рассказали в пресс-службе УФСБ по Донецкой Народной Республике.
«Управлением ФСБ России по ДНР в ходе борьбы с разведывательной и диверсионной деятельностью украинских спецслужб выявлен и задержан с поличным житель города Донецка, причастный к незаконному приобретению взрывных устройств», — поделились в ведомстве.
По предоставленным данным, задержанный изъял из заранее подготовленного тайника компоненты, с помощью которых он мог бы собрать самодельную бомбу. Далее он должен был выполнить задание украинской разведки в террористических целях.
По факту происшествия было возбуждено уголовное дело. Задержанного будут судить за незаконное приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку, пересылку или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств.
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