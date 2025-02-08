Россиянин признался в организации четырех диверсий по заказу Украины

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Житель Подмосковья Артем Чернов признал свою вину в совершении четырех диверсий, которые он должен был осуществить на территории России по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщается в обвинительном заключении, предоставленном ТАСС.
«Чернов в окончательной редакции обвиняется в совершении четырех преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 281.1 УК РФ (содействие диверсионной деятельности — организация, руководство, организация финансирования диверсий) и ч. 4 ст. 275 УК РФ (госизмена в пользу иностранного государства)», — говорится в обвинительном заключении.Чернов подтвердил, что испытывал сильную политическую ненависть к действующему режиму в РФ, к тому же хотел заработать. Все свои преступления он совершил в 2023 году в интересах Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.
Судебное разбирательство проходит в упрощенном порядке, так как Чернов сотрудничает со следствием и выразил раскаяние. Он раскрыл личности всех участников операций.
Сообщается, что организатор диверсий поручил ему парализовать транспортную инфраструктуру в таких регионах, как Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область. Исполнитель должен был провести диверсии на объектах РЖД, включая трансформаторные подстанции и релейные шкафы, получив координаты целей от агента на Украине.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Хабаровском крае в результате трагического инцидента утонули два несовершеннолетних мальчика. Дети вышли на лед водоема, расчитывая на его прочность. Тот треснул, ребята провалились в воду.
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Мария Моисеева