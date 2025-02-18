Осужденный за госизмену житель Заполярья собирал информацию о бойцах СВО и ФСБ

Данные о бойцах СВО и работниках российских спецслужб собирал осужденный по статье о госизмене житель Заполярья. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на ФСБ России. Речь идет об Артеме Константинове, получившем 13 лет тюрьмы.