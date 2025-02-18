Осужденный за госизмену житель Заполярья собирал информацию о бойцах СВО и ФСБ

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Данные о бойцах СВО и работниках российских спецслужб собирал осужденный по статье о госизмене житель Заполярья. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на ФСБ России. Речь идет об Артеме Константинове, получившем 13 лет тюрьмы.
«Я... был завербован службой безопасности Украины. Передо мной стояли следующие задачи — первое, это сбор информации о военных объектах на территории Мурманской области, второе — сбор данных о работниках Федеральной службы безопасности на территории Мурманской области, третье — установление участников специальной военной операции», — сказал осужденный.Константинов добавил, что передавал информацию украинским кураторам для «акций устрашения».
Ранее «Радио 1» публиковало последние новости спецоперации на Украине.
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