ФСБ сорвала угон МиГ-31 с «Кинжалом» спецслужбами Украины и Британии

11 ноября 2025, 08:05

Фото: iStock/IKvyatkovskaya

Украина и Великобритания готовили масштабную провокацию с помощью российского истребителя МиГ-31 с «Кинжалом», который планировалось угнать. Об этом сообщила Федеральная служба безопасности РФ.