ФСБ сорвала угон МиГ-31 с «Кинжалом» спецслужбами Украины и Британии
Украина и Великобритания готовили масштабную провокацию с помощью российского истребителя МиГ-31 с «Кинжалом», который планировалось угнать. Об этом сообщила Федеральная служба безопасности РФ.
Украинские спецслужбы планировали угнать российский истребитель МиГ-31, чтобы спровоцировать конфликт с крупнейшей авиабазой Североатлантического альянса. Операция готовилась ГУР МО Украины при поддержке британской разведки.
Согласно информации ведомства, Киев планировал переправить угнанный МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал» в район базы НАТО в румынском городе Констанца, где его могли бы сбить системы противовоздушной обороны. За эту операцию российским пилотам обещали вознаграждение в размере $3 млн.
