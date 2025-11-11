Достижения.рф

Курьеры на скутерах спасли таксистку от пассажира-насильника и задержали его

The Thaiger: В Таиланде курьеры спасли таксистку от 21-летнего пассажира-насильника
Фото: iStock/Tero Vesalainen

В Таиланде группа курьеров спасла таксистку от нападения пассажира, который пытался ее задушить. Преступник избил свою жертву, но не успел изнасиловать, сообщает издание The Thaiger.



Нападение на девушку-водителя по имени Мэй произошло поздно вечером 1 ноября в Бангкоке. 21-летний пассажир набросился на таксистку, как только транспорт прибыл в пункт назначения.

Когда жертва заявила, что приложение отслеживает их местоположение и поднимет тревогу, агрессор начал избивать ее, а затем попытался задушить.

На помощь пришли случайные прохожие, в том числе несколько курьеров на скутерах. Они заставили нападавшего скрыться. Мэй связалась с полицией, прося начать поиски насильника, однако ей посоветовали сначала подать официальную жалобу.

Мэй вместе со спасителями самостоятельно нашла преступника на ближайшей стройке и задержала его. Злоумышленника передали правоохранительным органам.

После инцидента пострадавшая опубликовала в соцсетях фотографии полученных травм и приостановила работу, уехав в родную провинцию. Она объяснила, что хочет отдохнуть перед тем, как начнется суд над ее насильником.
Мария Моисеева

