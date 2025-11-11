Курьеры на скутерах спасли таксистку от пассажира-насильника и задержали его

11 ноября 2025, 05:35

The Thaiger: В Таиланде курьеры спасли таксистку от 21-летнего пассажира-насильника

Фото: iStock/Tero Vesalainen

В Таиланде группа курьеров спасла таксистку от нападения пассажира, который пытался ее задушить. Преступник избил свою жертву, но не успел изнасиловать, сообщает издание The Thaiger.





Нападение на девушку-водителя по имени Мэй произошло поздно вечером 1 ноября в Бангкоке. 21-летний пассажир набросился на таксистку, как только транспорт прибыл в пункт назначения.



Когда жертва заявила, что приложение отслеживает их местоположение и поднимет тревогу, агрессор начал избивать ее, а затем попытался задушить.



