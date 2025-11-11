В Нидерландах медбрат осуждён за попытку изнасилования пожилой пациентки
В Нидерландах приговорили медбрата к трём годам тюрьмы за попытку изнасилования 71-летней женщины-инвалида. Об этом сообщает NL Times.
Преступление произошло в её доме, когда мужчина оказывал услуги в частном порядке.
Дисциплинарный суд признал его действия крайне неприемлемыми. Судьи отметили высокий риск рецидива, особенно после того, как обвиняемый объяснил свои поступки скукой. Виновного исключили из реестра медработников и запретили работать в здравоохранении.
