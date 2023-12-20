В Москве изъяли более 600 кг кокаина стоимостью более 2,5 млрд рублей

Фото: istockphoto/Kondor83
По данным ФСБ, партия прибыла из Латинской Америки.
Baza пишет, что вместе с партией наркотика оперативники задержали двух подозреваемых. Они приехали в Московский регион, чтобы забрать партию и направить её дальше в страны Евросоюза.
Подозреваемые использовали арендованный автомобиль, который был оформлен на подставное лицо. В машине и нашли кокаин. Он лежал в брикетах в сумках. Сбыт такой партии в розницу мог принести не менее 6,5 млрд рублей.
Возбуждено уголовное дело.
Ранее три военнослужащих из отряда «Шторм» были задержаны в Мелитополе. Мужчина подозревают в распространении наркотических веществ.
Читайте также:
В Мелитополе задержаны российские военнослужащие с килограммами наркотиков
Mash Siberia: Бизнесвумен из Барнаула пыталась отравить своего бывшего водкой с метадоном
Баскетболисту-инвалиду грозит пожизненный срок за перевозку 20 кг наркотиков
Подозреваемые использовали арендованный автомобиль, который был оформлен на подставное лицо. В машине и нашли кокаин. Он лежал в брикетах в сумках. Сбыт такой партии в розницу мог принести не менее 6,5 млрд рублей.
Ранее три военнослужащих из отряда «Шторм» были задержаны в Мелитополе. Мужчина подозревают в распространении наркотических веществ.
Читайте также:
В Мелитополе задержаны российские военнослужащие с килограммами наркотиков
Mash Siberia: Бизнесвумен из Барнаула пыталась отравить своего бывшего водкой с метадоном
Баскетболисту-инвалиду грозит пожизненный срок за перевозку 20 кг наркотиков
Мария Фирсова