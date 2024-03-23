ФСБ: террористы, расстрелявшие людей в «Крокусе», собирались сбежать на Украину

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Оружие, которым террористы расстреливали людей в «Крокус Сити Холле», было заранее приготовлено в тайнике. Об этом сообщили в ФСБ России.
Отмечается, что после совершения теракта в подмосквном Красногорске террористы планировали пересечь границу России и Украины.
В ФСБ подчеркнули, что у террористов были соответствующие контакты на украинской стороне.
Вечером 22 марта перед самым началом концерта рок-группы «Пикник» неизвестные в камуфляжной форме ворвались в здание концертного зала «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они открыли огонь по зрителям. После этого несколько из них скрылись с места происшествия на автомобиле Renault Symbol, который разыскивали всю ночь. В результате автомобиль был остановлен в Брянской области. Двоих пассажиров удалось задержать, ещё двое скрылись.
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В ФСБ подчеркнули, что у террористов были соответствующие контакты на украинской стороне.
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Анастасия Чинкова