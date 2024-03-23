«Звезда» опубликовала фото ещё одного задержанного террориста из «Крокуса»

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В сети появилось фото ещё одного террориста, задержанного после теракта в «Крокус Сити Холле», об этом сообщает «Звезда» в своём Telegram-канале.
Ранее стало известно, что в Брянской области задержали автомобиль, на котором могли передвигаться пытавшиеся скрыться террористы.
Позже директор ФСБ Александр Бортников доложил российскому лидеру Владимиру Путину о задержании 11 человек, которые принимали участие в террористической атаке на концертную площадку «Крокус» в Красногорске.
Фото: Пресс-служба Подмосковья
Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в «Крокус Сити Холл» и стала в упор расстреливать находившихся там людей. По предварительным данным, в результате атаки погибли более 90 человек, ещё больше сотни находятся в больницах с травмами разной степени тяжести.
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Позже директор ФСБ Александр Бортников доложил российскому лидеру Владимиру Путину о задержании 11 человек, которые принимали участие в террористической атаке на концертную площадку «Крокус» в Красногорске.
Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в «Крокус Сити Холл» и стала в упор расстреливать находившихся там людей. По предварительным данным, в результате атаки погибли более 90 человек, ещё больше сотни находятся в больницах с травмами разной степени тяжести.
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Евгения Парфентьева