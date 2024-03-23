Спецслужбы Брянской области задержали четверых подозреваемых в теракте

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Спецслужбы Брянской области задержали четверых подозреваемых в причастности к теракту в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает Следственный комитет России в своём Telegram-канале.
Отмечается, что они были задержаны недалеко от границы с Украиной.
В настоящее время следователи приступили к работе с задержанными.
Ранее сообщалось, что в Брянской области сотрудники ДПС открыли огонь по автомобилю Renault Symbol, в котором предположительно находились террористы. В результате двоих пассажиров удалось задержать, ещё двое скрылись. На границе с Украиной усилена охрана, чтобы не дать сбежавшим покинуть страну.
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В настоящее время следователи приступили к работе с задержанными.
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Анастасия Чинкова