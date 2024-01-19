ФСБ: В ЛНР задержали женщину, собиравшую сведения о российской армии

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В Луганской Народной Республике задержали шпионку, которая собирала данные о российской армии, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ФСБ по региону.
«УФСБ России по Луганской Народной Республике совместно с УФСБ России по Южному военному округу пресечена противоправная деятельность гражданки Украины, действовавшей в интересах спецслужб иностранного государства», — прокомментировали ситуацию в в ведомстве.
Задержанная собирала сведения о российских военных и военной технике. Раздобытые данные она передала в ГУР Украины с помощью мессенджера.
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Евгения Парфентьева