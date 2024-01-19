В Хабаровске задержали агента СБУ, планировавшего убийство военных

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Украинского агента, планировавшего убийство российских военных, задержали в Хабаровске. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ.
Выяснилось, что россиянин по заданию украинских спецслужб собирался убить военных из воинских частей, расположенных на территории Хабаровского края.
Также задержанный собирал и передавал украинским спецслужбам данные о радиочистотах, используемых Минобороны России, и о военных, участвующих в спецоперации на Украине.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене, по которой ему может грозить пожизненное лишение свободы.
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Также задержанный собирал и передавал украинским спецслужбам данные о радиочистотах, используемых Минобороны России, и о военных, участвующих в спецоперации на Украине.
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Анастасия Чинкова